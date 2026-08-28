군포시, 취약어르신 김치 나눔..."'김치 공백기' 8월에 채운다"

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 26일부터 27일까지 취약가구 70여곳에 김치를 지원했다.
- 여름철 김치 공백기를 메우는 맞춤형 복지사업으로 진행했다.
- 센터와 시는 매년 8월 정례화해 돌봄을 강화하겠다고 했다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 군포재가노인지원서비스센터와 함께 지난 26일부터 27일까지 이틀간 지역 내 돌봄 취약가구 70여 곳을 대상으로 '사계절 김치+ : 김치가 있는 밥상' 나눔 행사를 진행했다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 통상 11월 연말 김장철에 지원이 집중되는 관행에서 벗어나 묵은 김치가 소진되는 여름철 '김치 공백기'를 해소하기 위해 마련된 계절 맞춤형 복지 프로그램이다.
센터 담당자들은 무더위와 고물가 속 반찬 마련에 어려움을 겪는 재가노인지원서비스 대상 어르신 가정을 직접 방문해 김치를 전달하고 건강 상태와 안부를 함께 살피며 지역사회 안전망 역할을 수행했다.
군포재가노인지원센터 관계자는 "김치는 어르신 밥상에 꼭 필요한 기본 먹거리인 만큼 실제 도움이 필요한 시기를 살피는 것이 진정한 돌봄"이라며 "앞으로 매년 8월 김치 나눔을 정례화해 군포시만의 촘촘한 맞춤형 돌봄을 이어가겠다"고 말했다.
한대희 군포시장은 "복지의 핵심은 형식을 갖춘 지원이 아니라 도움이 가장 간절한 순간에 손을 내미는 것"이라며 "이번 여름철 김치 지원처럼 시기별 공백을 채우는 현장 중심의 돌봄 행정으로 소외되는 이웃이 없도록 세심히 살피겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com