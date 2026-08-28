전국 광역 단체장 8월 28일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 27일 문화예술복합시설을 방문했다
- 전재수 부산시장은 27일 부산시의회 임시회 본회의와 비엔날레 개막식에 참석했다
- 박완수 경남지사는 27일 취약계층 위문과 AI센터 개소식에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-문화예술복합시설 방문(10:00 가덕면)
-제34차 행복도시 광역계획권 교통협의회(14:00 청주공항)
-도-안동병원 응급의료 협약식(16:00 여는마당1)
-AI페스타 영상촬영(17:00 여는마당1)
▲민형배 전남광주특별시장
- 명량대첩축제 연출 계획 공유회(09:30 무안청사 서재필실)
- 문화관광해설사 한마음대회(10:30 무안청사 김대중강당)
- 군공항 이전부지 선정위원회의(16:00 국방부)
▲이원택 전북지사
- 제46회 전국장애인체육대회 전북선수단 결단식 (17:20 전북여성가족재단)
▲전재수 부산시장
- 제339회 부산광역시의회 임시회 1차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
- 제13회 2026부산비엔날레 개막식( 17:00부산현대미술관)
▲박완수 경남지사
- 추석명절 맞이 취약계층 위문금품 전달식(11:20 접견실)
- 메가존 피지컬AI연구센터 개소식(13:30 경남대 한마미래관)
- 2026 세계유산축전 가야고분군 개막식( 19:30 함안박물관 앞 광장)
▲이철우 경북도지사
- 2026년 안전보건관리책임자 교육(10:00 다목적홀)
▲추경호 대구광역시장
- 직원들과의 소통시간(15:00 산격청사 대강당)
- 삼성라이온즈 홈경기 시구(18:30 대구삼성라이온즈파크)
▲우상호 강원도지사
09:00 화천군 농어촌기본소득첫 지급 행사(화천)
▲허태정 대전시장
-대전형 응급의료체계 개편을 위한 종합병원장 간담회(15:00 중회의실)
-김구 탄생 150주년 기념 보훈문화제(19:30 예술의전당)
▲ 박찬대 인천시장
- 일자리창출 우수기업 인증서 수여 및 일하기 좋은 뿌리기업 시상식 (10:30)
- 2026 자원봉사 한마음 대회 (14:00)
- 북부근로자종합복지관 개관식 (16:40)
▲추미애 도지사
-제20회경기도장애인생활체육대회개회식(10:00)
▲조상호 세종시장
-외부 일정 없음
▲박수현 충남지사
-해외 순방
[전국 종합=뉴스핌]
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