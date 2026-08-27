이재준 수원시장 "중앙과 '원팀'이 돼 더 큰 변화를 만들어 가겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이재준 수원시장이 27일 중앙과 원팀을 다짐했다.
- 정부서울청사서 국정설명회 참석해 비전도 제시했다.
- 수원경제자유구역·K-컬처로드 국가사업화를 건의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원시장이 중앙과 '원팀'이 돼 더 큰 변화를 만들어 가겠다고 다짐했다.
이재준 시장은 27일 자신의 SNS를 통해 전국 시장·군수·구청장이 한자리에 모인 국정설명회를 위해 정부서울청사와 청와대 영빈관을 찾은 소식을 전했다고 밝혔다.
이 시장은 "수원시는 수원경제자유구역 지정을 통한 K-실리콘밸리 완성과 정조대왕능행차 K-컬처로드 국가사업화를 건의드렸다"며 "기초자치단체장 출신 최초 대통령 이재명 대통령은 지방자치단체를 '지방정부'라 부르며 모든 지역이 저마다의 강점을 살려 함께 도약하는 '모두의 성장 시대'를 열어가겠다 말했다"고 전했다.
이에 이 시장은 "수원이 지역이 주도하는 새로운 성장의 중심에 서겠다. 첨단과학 연구도시로 국가 미래 성장동력을 키우고 K-글로벌 문화관광 허브로 도약해 문화강국의 경쟁력을 높이겠다. 반값 생활비 정책으로 성장의 결실이 시민의 더 나은 삶으로 이어지도록 하겠다"고 재차 다짐했다.
다음은 이재준 수원시장 SNS 전문.
[ '모두의 성장' 시대, 수원이 앞장서겠습니다 ]
오늘 오전, 대통령님을 뵙기 위해 정부서울청사와 청와대 영빈관을 찾았습니다.
민선 9기 출범 이후 처음으로 전국 시장·군수·구청장이 한자리에 모인 국정설명회입니다.
수원시는 수원경제자유구역 지정을 통한 K-실리콘밸리 완성과 정조대왕능행차 K-컬처로드 국가사업화를 건의드렸습니다.
기초자치단체장 출신 최초의 대통령이신 이재명 대통령님께서는 지방자치에 대한 각별한 애정과 의지를 여러 차례 강조하셨습니다.
특히 지방자치단체를 '지방정부'라 부르시며, 모든 지역이 저마다의 강점을 살려 함께 도약하는 '모두의 성장 시대'를 열어가겠다고 말씀하셨습니다.
지역에 최대한 실질적인 권한과 재정을 확대하겠다는 말씀에 지방 주도 성장에 대한 대통령님의 확고한 의지를 느낄 수 있었습니다.
이제, 수원이 지역이 주도하는 새로운 성장의 중심에 서겠습니다.
첨단과학 연구도시로 국가 미래 성장동력을 키우고, K-글로벌 문화관광 허브로 도약해 문화강국의 경쟁력을 높이겠습니다. 반값 생활비 정책으로 성장의 결실이 시민의 더 나은 삶으로 이어지도록 하겠습니다.
중앙과 지방정부가 든든한 '원팀'이 되어 대한민국이 함께 성장하는 더 큰 변화를 만들어 가겠습니다.
ssamdory75@newspim.com