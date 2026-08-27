경기도의회 민주당 "네팔홍수 실종도민 무사귀환 기원...구조지원 총력 당부"

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 민주당이 27일 네팔 홍수 실종자 구조 지원을 촉구했다.
- 한국인 9명 실종 중 3명이 경기도민으로 확인됐다.
- 민주당은 기후위기 대응 정책 마련도 약속했다.
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"네팔 대홍수는 기후위기가 부른 재앙...기후 대응 정책 마련에 앞장설 것"
안광률 대표의원 등 대변인단 논평 내고 피해 주민·가족에 위로 전달
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당(대표의원 안광률)은 네팔 홍수 사태로 실종된 도민과 국민의 무사 귀환을 기원하며 정부와 경기도 차원의 신속하고 적극적인 구조 지원을 촉구했다.
경기도의회 민주당 대변인단은 27일 논평을 내고 "네팔 홍수 사태로 가슴 졸이고 계실 실종자 가족분들과 막대한 피해를 입은 네팔 국민께 깊은 위로를 전한다"며 이같이 밝혔다.
이번 네팔 홍수 사태로 한국인 9명이 실종됐으며 이 가운데 3명이 경기도민으로 확인됐다.
민주당은 "가장 시급한 과제는 골든타임 내 실종자를 찾고 고립된 국민을 안전하게 구조하는 것"이라며 "정부가 파견한 국제구호단과 경기도가 현장 지원에 나선 소방 인력이 구조 활동에 매진할 수 있도록 현지 대사관 및 구조 당국과의 핫라인을 가동해 모든 지원을 다해야 한다"고 강조했다.
이어 "이번 네팔 대홍수는 기후위기가 불러온 거대한 재앙으로 기후 대응이 도민과 국민의 생존을 지키기 위한 필수 책무임을 보여준다"며 "실종자들이 무사히 돌아올 수 있도록 도책 마련에 만전을 기하는 한편 기후위기 대응을 위한 당 차원의 실효성 있는 정책 수립에도 앞장서겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com