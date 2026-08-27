울산시, 문수로 우회도로 예타 대상 선정…교통 혼잡 완화 기대

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 27일 문수로 우회도로 사업의 예비타당성조사 대상 선정을 밝혔다
- 남부순환도로~거마로 2.61㎞ 4차로를 1377억 원에 건설한다
- 시민 입주 증가에 따른 교통혼잡 완화 기대 속 2028년 설계에 나선다
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1377억 원 투입 왕복 4차로 신설 계획
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산 남구 문수로의 교통량을 다른 길로 나눌 우회도로 계획이 예비타당성조사 절차에 들어간다.
울산시는 '문수로 우회도로 개설사업'이 기획예산처 예비타당성조사 대상 사업에 선정됐다고 27일 밝혔다.
사업 구간은 무거옥동지구 인근 남부순환도로에서 남산레포츠공원 일대 거마로까지다. 총연장 2.61㎞에 왕복 4차로 도로를 새로 내는 계획이다. 총사업비는 1377억 원으로 추산됐다. 문수로는 남구 주요 생활권을 지나는 도로로 교통 정체가 이어지는 곳이다.
시는 도시개발과 재건축 사업에 따라 앞으로 1만 세대 이상이 입주하면 교통 혼잡이 더 심해질 것으로 보고 우회도로를 추진해 왔다.
이 사업은 지난 2월 국토교통부의 '제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획'에 반영됐다. 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획은 국토교통부 장관이 5년마다 수립하는 중장기 계획이다. 교통 혼잡 완화가 필요한 도로를 선정하고 사업별 투자 규모와 추진 목표 등을 담는다.
울산시는 문수로의 상습 정체와 대규모 입주에 따른 교통수요 증가 가능성을 예비타당성조사 대상 선정 근거로 제시해 왔다고 설명했다. 예비타당성조사는 약 10개월 가량 진행될 전망이다. 조사를 통과하면 시는 2028년 상반기 실시설계에 착수할 계획이다.
김상욱 시장은 "문수로의 교통 여건을 개선할 수 있도록 예비타당성조사 대응과 관계기관 협의를 이어가겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com