화성시, 공식 유튜브 채널 경기도 31개 시군 가운데 최초 구독자 10만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 27일 화성온TV 구독자 10만명을 돌파했다
- 화성온TV는 경기도 31개 시군 중 처음 달성했다
- 화성시는 실버버튼 수령 기념 이벤트를 준비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 경기도 화성시 공식 유튜브 채널 '화성온TV'가 경기도 31개 시군 가운데 최초로 구독자 10만 명을 돌파했다고 27일 밝혔다. 이는 또 전국 기초지자체 중 세 번째로 달성한 성과라는 게 시 관계자의 설명이다.
2013년 12월 채널을 개설한 '화성온TV'는 유튜브 구독자 10만 명을 달성한 채널에 수여되는 '실버 크리에이터 어워드(실버버튼)'를 받게 됐다. '화성온TV'는 그동안 시민과의 소통을 강화하고 시정 정보를 쉽고 재미있게 전달하기 위해 시민의 눈높이에 맞춘 다양한 콘텐츠를 선보여 왔다.
대표 콘텐츠로는 정책 정보를 솔직하고 유쾌하게 알리는 짧은 영상 시리즈 '화성앞광고'를 비롯해 축제 현장의 생생한 분위기를 전달하는 '화성특급'과 화성시 주요 장소에서 시민을 직접 만나는 '화성마실' 등이 있다.
특히 시민의 일상을 담은 브이로그 시리즈 '유니버스포유'는 화성에서 살아가는 시민들의 다양한 모습을 자연스럽게 보여주며 호응을 얻었다. 시민들의 일상을 통해 화성의 다양한 모습을 보여주면서 친근한 도시 이미지를 알리는 데도 힘을 보탰다.
정명근 화성특례시장은 "구독자 10만 명 달성은 '화성온TV'에 관심을 갖고 함께해 주신 시민들이 만들어 주신 뜻깊은 성과"라며 "시민에게 필요한 행정 정보는 더욱 쉽고 정확하게 전달하고 화성특례시 곳곳의 매력과 시민들의 이야기는 생생하게 담아 시민의 일상과 가까이 호흡하는 소통 창구로 만들어가겠다"고 말했다.
한편 화성특례시는 실버버튼 수령에 맞춰 구독자 10만 명 달성을 시민과 함께 기념할 수 있는 이벤트를 마련할 계획이다.
ssamdory75@newspim.com