안성시, 금연아파트 2개소 추가 지정… 총 10개소로 확대

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 27일 금연공동주택 2개소를 추가 지정했다.
- 라포르테 공도아파트와 효성해링턴플레이스다.
- 안성시 금연공동주택은 총 10개소로 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 간접흡연 피해 없는 쾌적한 주거환경을 조성하기 위해 금연공동주택 2개소를 추가로 지정했다.
27일 시에 따르면 라포르테 공도아파트와 효성해링턴플레이스 안성공도아파트를 안성시 제9호·제10호 금연공동주택으로 지정해 지역 주민의 건강을 보호할 예정이다.
금연공동주택은 '국민건강증진법'에 따라 세대주 과반수의 동의를 얻어 공동주택의 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장 전부 또는 일부를 금연구역으로 지정하는 제도다.
이에 따라 이번에 지정된 두 아파트는 오는 11월 25일까지 3개월간의 계도기간을 거친 뒤 11월 26일부터 금연구역 내 흡연 적발 시 5만 원의 과태료가 부과된다.
안성시보건소는 금연아파트 현판과 안내 스티커를 부착하고 입주민 대상 금연 캠페인을 실시해 자율적인 금연 분위기 정착을 지원할 계획이다.
안성시보건소 관계자는 "공동주택은 많은 주민이 함께 생활하는 공간인 만큼 간접흡연 피해를 예방하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 금연아파트 지정을 계기로 건강하고 쾌적한 금연 문화가 지역사회 전반으로 확산되길 바란다"고 말했다.
안성시는 이번 추가 지정으로 지역 내 금연공동주택을 총 10개소로 확대했다.
lsg0025@newspim.com