안성시·중앙대, '2026 미래상생 포럼' 개최…동반성장 협력과제 발굴 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 31일 중앙대와 미래상생 포럼을 연다
- 지역 수요와 대학 연구를 잇는 과제 발굴이 목표다
- 산업·문화·인재 성장 협력안을 집중 논의한다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 중앙대학교와 함께 지역 산업과 대학 연구 역량을 연계한 실질적인 동반성장 과제를 발굴하기 위해 '2026 미래상생 포럼'을 오는 31일 중앙대학교 다빈치캠퍼스에서 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 포럼은 '협력에서 실행으로(From Collaboration to Action) – 안성맞춤형 동반성장 협력과제 발굴'을 주제로 안성시의 정책·산업 수요와 중앙대학교의 전문 인력 및 연구 역량을 연결해 지역과 대학이 함께 추진할 실천 과제를 모색하기 위해 마련됐다.
행사에는 안성시장을 비롯해 시 부서 관계자, 전향숙 중앙대학교(다빈치캠퍼스) 부총장과 학부장·교수진, 안성산업진흥원 관계자 등 100여 명이 참석할 예정이다.
포럼 1부에서는 안성시와 중앙대학교가 지역 현안과 대학 전문 분야를 중심으로 5개 주제 발표를 진행한다.
이날 안성시는 '지역과 대학이 함께 만드는 안성의 미래'를 발표하고 중앙대학교는 ▲식품 기술(푸드테크) 산업 육성 전략▲지역 창작(로컬 크리에이티브): 공예·디자인 확장▲전통예술을 통한 인재 양성과 지역문화 활성화▲첨단소재공학을 통한 미래 산업 발전을 주제로 발표한다.
2부 종합토론에서는 지역 산업, 문화예술, 체육, 인재 양성 등 분야별 협력 방안이 집중 논의될 예정이다.
김보라 안성시장은 "지역과 대학이 서로의 자원과 역량을 연결하는 데서 한 걸음 더 나아가 실제 지역의 변화를 만들어낼 수 있는 협력사업으로 이어지는 것이 중요하다"며 "이번 포럼을 계기로 중앙대학교와 함께 안성의 산업과 문화, 인재가 함께 성장할 수 있는 실질적인 협력과제를 지속적으로 발굴하고 추진해 나가겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com