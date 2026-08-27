안양시, 내달 30일 '제8회 안양공공예술프로젝트(APAP8)' 개막

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 9월 30일부터 11월 29일까지 APAP8을 개최했다.
- 안양예술공원·학운공원서 기술과 예술 결합한 공공예술을 선보였다.
- 시민 참여 프로그램과 특별전으로 전시 무대를 넓혔다.
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안양파빌리온·아르테자이 등 도심 곳곳 미디어아트 및 야외 조각 전시
최대호 시장 "시민이 주인공 되어 도시를 예술로 경험하는 공공예술 축제"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 오는 9월 30일부터 11월 29일까지 두 달간 안양예술공원과 학운공원 일원에서 '제8회 안양공공예술프로젝트(APAP8)'를 개최한다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 안양공공예술프로젝트(APAP)는 도시의 역사, 문화, 지형적 특성을 미술·조각·건축·디자인 등 다채로운 공공예술 작품으로 풀어내며 도시 전체를 하나의 갤러리로 가꾸어 가는 안양시의 대표 예술 프로젝트다.
올해 개최되는 제8회 행사는 '아르떼 엑스(ArteX): 예술대전환'을 주제로 '안양 무릉도원'이라는 부제 아래 기술과 예술, 도시와 시민이 결합하는 신개념 공공예술을 선보인다.
주요 전시장인 안양파빌리온 내부에서는 국내외 미디어아트 및 조각·설치 작가들의 작품을 선보이는 몰입형 전시 '아이파빌리온'이 열린다. 야외 광장 일대에서는 낮 동안 국내 작가들의 조각을 전시하는 '오픈 그라운드'와 밤 동안 펼쳐지는 야외 미디어아트 '밤의 도원경'이 관람객을 맞이한다.
올해는 시민의 일상 접점 공간으로 전시 무대를 대폭 확장했다. 안양예술공원 입구 아르테자이 상가 공실에서는 특별전 '우리가 꿈꾸는 도원'이 진행되며 평촌 학운공원 오픈 스쿨에서도 미디어아트 작품이 전시된다.
아울러 워크숍, 공연, 벼룩시장, 체험 등으로 구성된 시민 참여형 프로그램 '도원 릴레이'와 학술 토론의 장도 함께 운영된다.
개막에 앞서 국내외 대표 공공예술 거점과 안양공공예술프로젝트의 성과 및 비전을 다룬 네트워크 기획 다큐멘터리 '예술로 길을 열다'가 오는 8월 29일 오후 1시 5분 KBS 1TV를 통해 방영된다.
최대호 안양시장은 "이번 APAP8은 시민들이 익숙했던 도시 공간을 예술을 통해 새롭게 재발견하는 차별화된 문화 축제가 될 것"이라며 "올가을 예술의 옷을 입은 안양의 색다른 매력을 느껴보시길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com