[프로축구] 광주, 강원과 2-2 무승부…K리그1 최다 23경기 연속 무승 불명예

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 광주FC가 다 잡았던 승리를 놓치며 최상위리그 최다 연속 무승 신기록이라는 불명예를 안았다.

광주는 26일 강릉하이원아레나에서 열린 하나은행 K리그1 2026 25라운드 강원FC와의 원정 경기에서 2-2로 비겼다.

[서울=뉴스핌] 광주 아이데일이 26일 강릉하이원아레나에서 열린 2026 K리그1 25라운드 강원전에서 홍철과 경합하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.26 football1229@newspim.com

전반에만 문민서가 2골을 터뜨리며 2-0으로 앞섰고, 후반에는 강원 홍철의 퇴장으로 수적 우위까지 잡았다. 하지만 후반 막판 강투지와 김동현에게 연속골을 허용하며 승점 1을 얻는 데 그쳤다.

최하위 광주는 승점 12(1승 9무 15패)에 머물렀다. 무엇보다 지난 3월 7일 인천 유나이티드전 3-2 승리 이후 23경기 연속 무승(8무 15패)을 기록했다.

광주는 부천 SK(현 제주 SK)가 2002년 11월부터 2003년 7월까지 두 시즌에 걸쳐 기록한 프로축구 최상위리그 최다 연속 무승 기록 22경기를 넘어섰다. K리그1·2를 통틀어 역대 최다 연속 무승 기록인 2016년 K리그2 고양 자이크로의 25경기에도 두 경기 차로 다가섰다. 단일 시즌은 광주가 이미 K리그1 최다 연속 경기 무승팀이었다.

출발은 광주가 좋았다. 전반 5분 바 루아가 중앙선 부근에서 공을 빼앗은 뒤 전진했고, 골 지역 오른쪽으로 침투한 문민서에게 패스했다. 문민서의 오른발 논스톱 슈팅이 강원 수비수 강투지 맞고 굴절돼 득점으로 연결됐다.

전반 45분에는 바 루아가 얻어낸 페널티킥을 문민서가 오른발로 마무리하며 2-0으로 달아났다.

강원은 후반 22분 홍철이 광주 아이데일의 역습을 저지하는 과정에서 퇴장당해 수적 열세에 놓였다. 광주는 승리에 가까워지는 듯했지만, 마지막 고비를 넘기지 못했다.

강원은 후반 43분 김대원의 코너킥을 강투지가 헤더로 연결해 한 골을 따라붙었다. 이어 1분 뒤 김동현의 오른발 중거리 슈팅이 문민서의 다리에 맞고 굴절돼 골문으로 빨려 들어가며 승부는 2-2가 됐다. 겨우 비긴 강원은 승점 36(9승 9무 6패)으로 4위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 대전 루빅손이 26일 대전월드컵경기장에서 열린 2026 K리그1 25라운드 울산전에서 득점한 직후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.26 football1229@newspim.com

대전하나시티즌은 대전월드컵경기장에서 열린 울산 HD와의 홈경기에서 후반 추가시간에만 두 골을 넣어 2-1 역전승을 거뒀다.

울산은 후반 4분 대전 수비수 조성권의 백패스 실수를 놓치지 않은 이진현의 선제골로 앞서갔다. 그러나 대전은 후반 추가시간 정재희의 동점골과 루빅손의 역전 헤더골로 경기를 뒤집었다.

정재희와 루빅손은 나란히 1골 1도움을 기록하며 역전승의 주역이 됐다. 대전은 승점 32(8승 8무 9패)로 9위에 올랐다. 3연패에 빠진 울산은 승점 37(11승 4무 10패)로 3위에 머물렀다.

FC안양은 안양종합운동장에서 열린 인천 유나이티드와의 홈 경기에서 2-1로 역전승했다.

안양은 전반 39분 이동률에게 선제골을 내줬지만, 후반 45분 마테우스의 동점골로 균형을 맞췄다. 이어 후반 막판 인천 수비수 후안 이비자가 경고 누적으로 퇴장당한 뒤 얻은 프리킥에서 마테우스가 왼발로 역전골을 터뜨렸다.

4연패에서 벗어난 안양은 승점 33(8승 9무 8패)을 기록했다. 인천도 승점 33(9승 6무 9패)에 머물렀지만, 안양(32골)이 인천(31골)에 다득점에서 앞서며 7위로 올라섰다.

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