조규일 진주시장, "진주 정촌~사천 축동간 도로건설사업 예타 통과"

AI 핵심 요약beta
- 조규일 진주시장이 26일 진주 정촌~사천 축동 도로사업 예타 통과를 밝혔다
- 국도3호선 병목 해소용 6.1㎞ 우회도로를 국비 2718억원으로 짓는다
- 진주·사천 산업물류와 출퇴근 정체를 줄이는 광역축으로 추진한다
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국도 3·33호선 중복 구간 정체 분산 기대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 진주와 사천을 오가는 차량이 몰리는 국도 3호선의 병목 구간에 새 우회도로를 내는 사업이 예비타당성조사 문턱을 넘었다.
조규일 진주시장은 26일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "진주 정촌~사천 축동간 도로건설사업이 제6차 국도·국지도 5개년 계획 일괄 예타를 최종 통과했다"고 밝혔다.
이 사업은 2021년 경제성 부족으로 한 차례 반영되지 못한 뒤 5년여 만에 예타를 통과했다.
사업 구간은 진주시 정촌면 화개리와 사천시 축동면 일원이다. 총연장 6.1㎞에 왕복 4차로 우회도로를 신설하며, 사업비 2718억원은 전액 국비로 추진한다.
새 도로는 국도 3호선과 33호선이 겹치는 진주~사천 구간의 교통량을 분산하는 데 초점이 맞춰졌다. 출퇴근 시간대 상습 정체를 줄이고 두 도시 간 산업·물류 이동 여건을 개선하는 역할도 맡게 된다.
시는 2021년 제5차 국도·국지도 건설계획 예타에서 사업이 제외된 뒤 2023년 제6차 계획 대상 사업으로 재건의했다. 지난해 1월 일괄 예비타당성조사 대상에 선정된 이후 중앙정부 현장 조사와 관계기관 협의에 대응해 왔다.
시는 우주항공청과 우주항공 관련 산업단지 조성에 따른 교통 수요 증가에도 이번 도로가 대응할 수 있을 것으로 보고 있다. 진주 혁신도시의 연구·교육·의료 기반과 사천의 우주항공산업 기반을 잇는 광역 교통축으로 활용하겠다는 구상이다.
시는 국토교통부와 협의해 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 절차를 진행하고 이후 기본계획 수립과 설계 등 후속 절차를 추진할 방침이다.
조규일 시장은 "진주와 사천의 이동 여건을 개선하고 산업·물류 기반을 뒷받침할 도로"라며 "사천시와 관계기관 협의를 통해 사업이 계획대로 추진되도록 하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com