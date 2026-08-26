남양주 지역자율방재단, 거제시 수해 복구 지원 나서

AI 핵심 요약beta
- 남양주시 지역자율방재단이 26일 거제시 수해복구에 나섰다.
- 단원 23명은 25일부터 이틀간 토사 제거 등 지원했다.
- 거제시 요청에 따라 중장비를 동원해 복구를 도왔다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 남양주시 지역자율방재단이 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 거제시를 찾아 수해복구 지원 활동을 펼쳤다고 26일 밝혔다.
이번 지원은 지난 16일부터 17일까지 이어진 집중호우로 거제지역에 수해 피해가 발생한 가운데 거제시 자율방재단의 요청에 따라 추진됐다.
남양주시 지역자율방재단은 지난 25일부터 26일까지 이틀간 피해 현장에 머물며 신속한 복구와 주민들의 일상 회복을 위한 지원 활동을 벌였다.
25일에는 권영수 지역자율방재단 단장을 비롯한 단원 23명이 거제시 거제면 옥산리 일원에 도착해 피해 현장에서 응급 복구 작업에 본격적으로 나섰다고 밝혔다.
복구 현장에는 1톤 트럭 3대와 포크레인, 스키드로더 등 중장비가 투입됐으며 고압펌프, 엔진톱, 양수기, 연막소독기 등 각종 장비가 동원돼 복구 작업에 투입됐다.
단원들은 인력과 장비를 동원해 토사 제거, 침수 정리 등 피해지역 정비와 복구 작업을 지원하며 신속한 피해 수습에 힘을 보탰다.
권영수 남양주시 지역자율방재단장은 "갑작스러운 집중호우로 피해를 입은 거제시 주민들이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 현장에서 할 수 있는 역할을 다하겠다"며 "지역을 넘어 서로 돕고 힘을 모으는 것이 재난을 극복하는 데 큰 힘이 되는 만큼 복구에 최선을 다하겠다"고 말했다.
시 관계자는 "대규모 자연재난이 발생했을 때 신속한 현장 지원과 지자체 간 협력이 무엇보다 중요하다"며 "남양주시 지역자율방재단의 이번 현장 지원이 거제시의 조속한 피해 복구에 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 재난 현장에서 실질적인 도움을 줄 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com