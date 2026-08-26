전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.26 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

KEDI, 교육정책포럼 개최...지역인재 정주 해법 찾는다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KEDI와 노동경제학회가 27일 교육정책포럼을 연다고 26일 밝혔다.
  • 포럼은 지역 정주·창업교육·교장공모제 효과를 실증 검토한다.
  • 고 원장은 교육과 노동·경제정책의 연계를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KEDI, 27일 평창서 제241차 교육정책포럼 개최
지역정주·창업교육·교장공모제 효과 실증 논의

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국교육개발원(KEDI)은 한국노동경제학회와 공동으로 27일 오후 1시 30분 평창 라마다 호텔&스위트에서 '교육정책'을 주제로 제241차 KEDI 교육정책포럼을 연다고 26일 밝혔다.

이번 포럼은 '2026년 한국노동경제학회 하계학술대회'의 하나로 마련됐다. 지역과 대학, 학교 현장에서 추진되는 교육정책이 개인의 역량 형성, 노동시장 이행, 지역 정착과 발전에 미치는 영향을 실증적으로 검토한다.

2026년 한국노동경제학회 하계학술대회 겸 제241차 KEDI 교육정책포럼 세부일정. [사진=한국교육개발원]

세션은 세 편의 주제발표와 토론으로 진행된다. 사회는 한국노동경제학회장인 강창희 중앙대 교수가 맡고 김지하 KEDI 고등교육연구실장, 유예림 KEDI 교육조사지표연구실장, 황일명 서울대 부교수가 발표한다.

김지하 선임연구위원은 '비수도권 일반대학 학생의 지역정주 의도 결정 요인 분석'을 발표한다. 비수도권 대학생의 졸업 직후 취업·진학 희망지역과 졸업 5년 후 정주 희망지역을 분석해 대학 교육경험과 지역 인식이 정주 의도에 미치는 영향을 살핀다.

김 연구위원은 분석을 바탕으로 전공과 연계된 양질의 지역 일자리 창출, 대학·지방자치단체·기업 간 협력 강화, 지역 취업·창업으로 이어지는 후속 경로 구축이 필요하다고 제안할 예정이다. 일자리와 교통을 중심으로 정주 여건을 종합적으로 개선해야 한다는 점도 제시한다.

유예림 연구위원은 '대학의 창업교육 효과 분석'을 주제로 대학 창업교육이 학생 역량과 실제 창업 성과에 미치는 영향을 학생 및 대학 수준 자료로 분석한다.

단순히 창업 프로그램을 개설하는 것보다 학생의 지속적·심층적 참여가 중요하며 창업동아리 등 비교과 활동과 교과 교육을 연계할 경우 효과를 높일 수 있다는 분석이다.

유 연구위원은 창업교육 성과지표도 프로그램 개설 수 중심에서 참여율, 지속률, 학생 역량 등으로 확대할 필요가 있다고 제안한다. 기초교육부터 실습·체험, 사업화까지 이어지는 단계적 이수 경로 설계도 과제로 꼽았다.

황일명 서울대 부교수는 '교장공모제와 학생 성과: 자격증 요건 완화의 효과'를 발표한다. 전국 학교의 교장공모 공고 자료를 활용해 교장 자격증 요건 완화가 학생 진학과 취업 등 학교 성과에 미친 영향을 분석한다.

현재 분석에서는 초·중·고교의 측정 가능한 성과 전반에서 자격증 요건 완화에 따른 뚜렷한 효과는 확인되지 않았다. 다만 일반계 고교의 전문대 진학 증가와 관련해서는 일부 가능성이 관찰됐지만 분석 대상 규모 등을 고려하면 추가 검증이 필요하다는 설명이다.

토론에는 박기홍 충북대 교수와 이환웅 건국대 조교수가 참여한다. 지역 인재 정주, 대학 창업교육, 학교 리더십 정책이 노동시장과 지역사회에 미치는 연계 효과를 중심으로 향후 정책 방향을 논의할 예정이다.

고영선 KEDI 원장은 "인구구조 변화와 디지털 전환, 산업구조 재편에 대응하려면 노동시장과 교육, 경제와 사회정책을 분리해 보기보다 각 영역의 연결을 함께 살펴야 한다"며 "교육학계와 경제학계의 교류를 넓히고 교육정책을 다양한 관점에서 논의하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동