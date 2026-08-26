이정은·김무열 '할매', 넷플릭스 제작 확정…허준호→최성은 '막강 라인업'

AI 핵심 요약beta
- 이정은과 김무열이 26일 넷플릭스 ‘할매’에 출연한다.
- 작품은 손자를 잃은 70대 정숙자의 복수를 그렸다.
- 청화그룹 둘러싼 반전과 미스터리한 조력이 긴장감을 더했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이정은과 김무열이 손자를 위해 총을 든 할머니와 미스터리한 조력자로 만난다.
넷플릭스 시리즈 '할매'는 손자를 위해 복수의 총을 든 '정숙자'와 그녀의 사냥 본능을 일깨운 '서연우'가 범죄 조직 청화그룹에 맞서 벌이는 처절한 복수를 그린 누아르 액션극이다.
'할매'는 평범한 삶을 살던 70대 여인이 손자의 복수를 한다는 독특하고 참신한 설정과 복수의 타깃인 범죄 조직의 비밀을 풀어가는 예측 불가의 반전 전개가 돋보이는 작품이다. 복수를 위한 파트너가 된 정숙자와 서연우의 미묘한 관계성부터 청화그룹과 얽힌 인물들의 복잡다단한 서사까지 차원이 다른 몰입감과 긴장감을 선사한다.
손자를 위해 복수의 총을 든 '정숙자' 역은 이정은이 맡아 열연을 선보일 예정이다. 홀로 식당 일을 하며 키워낸 손자가 어느 날 갑자기 의문의 급습을 당해 생사의 고비에 놓이면서 그녀의 앞날은 180도 바뀐다. 이에 정숙자는 어린 시절 잡았던 총을 수십 년 만에 다시 쥐고 직접 복수에 나서기로 결심한다.
정숙자의 조력자이자 복수의 기획자 '서연우' 역은 김무열이 맡는다. 슬픔과 분노로 들끓는 정숙자를 찾아와 손자의 사고와 청화그룹의 연관성을 밝히며 그녀의 사냥 본능을 일깨운다. 남다른 정보력과 뛰어난 판단력으로 복수를 돕지만, 어딘가 다른 의도를 품고 있는 듯한 미스터리한 인물이기도 하다.
허준호가 전 흑성파 수장이자 현 청화그룹 회장 '장광철'으로 분하고 최성은은 청화그룹 중국지부 총책임자이자 행동대 3팀의 이사 '신지현' 역으로, 배나라가 청화그룹의 비서실장이자 행동대 2팀의 이사 '천태석' 역으로 합류한다.
뿐만 아니라, 서현우가 청화그룹의 이단아이자 행동대 4팀의 이사 '유일구' 역을 맡아 정숙자와 서연우가 펼칠 복수극에 긴장감을 더할 예정이다. 또한, 뮤지컬과 드라마를 종횡무진하며 탄탄한 내공을 쌓아온 문종원은 비밀스러운 과거를 가진 민박집 사장 '엄상필'로 활약을 예고한다.
또 하나의 감각적인 누아르 액션의 탄생을 예고한 '할매'는 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.
moonddo00@newspim.com