진도군내면 한의마을, 행안부 ;햇빛소득마을' 1차 공모 선정

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 26일 군내면 한의마을을 햇빛소득마을로 선정했다.
- 군은 지방소멸대응기금으로 주민 자부담 일부를 지원했다.
- 진도군 내 9개 마을이 2차 공모에 신청을 마쳤다.
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[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 행정안전부 주관 '2026년 햇빛소득마을 1차 공모'에서 군내면 한의마을이 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.
진도군은 지방소멸대응기금을 투입해 주민 자부담을 낮추는 지원책을 마련했다.
'햇빛소득마을'은 주민이 협동조합을 설립해 재생에너지 발전사업에 참여하고 발생한 수익을 공유하는 주민주도형 모델이다. 올해 1차 공모에는 전국 129개 마을이 신청했으며 이 중 86개 마을이 최종 선정됐다.
진도군은 한의마을 선정을 계기로 사업 추진에 속도를 내고 있다. 진도군은 총사업비 중 주민 자부담분 15%의 일부를 지방소멸대응기금으로 지원한다. 금융비용과 자금 조달 장벽을 낮춰 주민에게 돌아가는 발전 수익을 높이기 위한 조치다.
1차 선정에 이어 진행 중인 2차 공모에는 진도군 내 9개 마을이 신청을 완료했다.
이재각 진도군수는 "햇빛소득마을은 주민이 사업의 주인이 되어 에너지 복지를 실현하고 지속 가능한 지역 순환 경제를 만드는 핵심 모델"이라며 "지방소멸대응기금을 적극 투입해 주민 자부담을 대폭 줄이고 햇빛 소득이 주민들의 기본소득으로 자리 잡을 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com