박수홍, 비행기 지연 논란에 사과…"미숙한 판단, 변명 여지 없다"

AI 핵심 요약beta
- 박수홍이 26일 항공편 지연 논란에 사과했다.
- 아이 울음에 하차했다가 재탑승해 출발이 늦어졌다.
- 본인 절차 무지로 피해를 줬다며 고개 숙였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"승객·항공사 관계자께 깊이 사과"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 방송인 박수홍이 가족의 하차 요청 번복으로 항공편 출발이 지연된 데 대해 직접 사과했다.
26일 박수홍은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다"며 "많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다"고 밝혔다.
이어 "고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올린다"며 당시 상황에 대해서도 설명했다.
박수홍에 따르면 항공기 탑승 직후 아이가 좌석에 앉히기 어려울 정도로 울음을 그치지 않았다. 그는 장시간 비행 동안 아이의 울음으로 다른 승객들에게 불편을 줄 수 있다고 판단해 기내 관계자에게 하차 의사를 전달했다고 했다.
이후 기내에서 대기하던 중 아이가 울음을 멈추자 다시 탑승하겠다는 뜻을 밝혔다.
박수홍은 이 과정에서 보안 검사 등 관련 절차로 시간이 지연될 수 있다는 점을 미처 알지 못했다고 설명했다.
그는 "전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"며 "저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 말했다.
앞서 지난 23일 박수홍 가족이 국제선 항공편에 탑승한 뒤 아이가 울자 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복하면서 출발이 약 1시간 지연됐다는 내용이 온라인을 통해 확산됐다.
당시 박수홍 가족의 하차 요청에 따라 위탁수하물을 내리는 절차가 진행됐고, 이후 재탑승 의사를 밝히면서 수하물을 다시 싣는 과정에서 출발이 늦어진 것으로 전해졌다.
관련 내용이 알려진 뒤 온라인에서는 다른 승객들이 장시간 기다려야 했다는 점을 두고 비판이 제기되는 한편, 아이의 상태를 고려하면 당시 하차를 고민한 상황 자체는 이해할 수 있다는 반응도 나왔다.
taeyi427@newspim.com