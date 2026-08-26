서울시청 로비가 체력 측정 공간으로…"전문가 상담·운동처방"

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9월부터 매월 1·3주 주말 '서울체력장' 운영

체력 측정 완료 후 포인트 지급·기념품 제공

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시청 1층이 시민 누구나 자신의 체력을 측정할 수 있는 '서울체력장'으로 변신한다. 근력, 심폐지구력, 유연성 등 다양한 체력 항목을 측정한 후 전문가 상담과 운동처방도 제공된다. 체력 측정에 참여한 시민은 '손목닥터9988' 포인트 1000점과 기념품을 받을 수 있다.

서울시는 9월 5일부터 12월 20일까지 시청 본관 1층 로비에서 '상시형 찾아가는 서울체력장'을 운영한다고 26일 밝혔다. 성인, 어르신, 어린이, 가족 모두 참여할 수 있도록 다양한 종목과 공간을 구성했다.

찾아가는 어린이서울체력장 운영 모습(밸런스패드 중심잡기) [사진=서울시]

이 체력장은 매월 1·3주 토·일요일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 첫 행사는 9월 5일과 6일 성인과 어르신을 대상으로 진행한다. 10월과 11월에는 어린이와 성인, 어르신 등 대상별 특성을 고려한 체력 측정 프로그램을 순차적으로 선보인다.

지난 설 연휴 큰 호응을 얻었던 팝업 체력장도 9월 25일부터 27일까지 오는 추석 연휴 다시 열린다. 지난 설에는 3일간 2883명이 체력 측정에 참여한 바 있다. 이번 행사에서도 가족 단위로 함께 즐길 수 있는 체력측정·신체활동 프로그램이 마련된다.

상시형 찾아가는 서울체력장은 각 연령, 건강 상태에 맞춘 체력측정 서비스와 운동상담을 제공한다. 매월 첫 번째 주에는 성인과 어르신을 위한 다양한 항목이 마련되며, 3주 차에는 어린이들이 기초 체력을 측정할 수 있다.

참여를 원하는 시민은 현장에서 접수하거나 '손목닥터9988' 앱을 통해 사전 예약이 가능하다. 사전 예약은 앱에서 원하는 시간대를 선택하면 되며, 현장 접수는 대기시간이 있을 수 있다.

서울시는 체력측정을 통해 시민들이 자신의 체력을 점검하고, 전문가 상담을 통해 운동방법과 건강한 생활습관에 대한 안내도 받을 수 있도록 지원한다. 체력측정을 완료한 시민에게는 성적 확인서를 발급해 결과를 건강관리에 활용할 수 있도록 할 계획이다.

프로그램 이후 인증형 체력측정을 원하는 시민은 관할 서울체력장 체력인증센터에서 예약 후 이용할 수 있다. 현재 서울시 각 지역에서는 20개 체력인증센터가 운영되고 있으며, 추가 센터도 하반기 중 오픈할 예정이다.

서울시는 평일 낮 시간에 이용하기 어려운 시민을 위해 야간 운영과 토요일 운영 등 유연한 운영 방안을 검토할 계획이다.

조영창 시민건강국장은 "질병 예방은 지속적인 노력과 실천이 필수적"이라며 "이번 기회를 통해 시민들이 부담 없이 체력을 측정하고 건강 상태를 확인하길 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com