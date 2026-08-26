서울시, 한강경찰대 난지센터 조성...수와선건축사사무소 설계

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 26일 한강경찰대 난지센터 설계공모 당선작을 선정했다.
- 수와선건축사사무소안은 신속 출동과 동선 효율을 높이도록 설계했다.
- 서울시는 내년 4월 착공해 12월 준공을 목표로 추진했다.
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수난사고 발생 시 신속한 구조·대응 가능
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 '한강경찰대 난지센터 이전·신축사업 설계공모' 당선작으로 수와선건축사사무소의 '풍경의 일부, 출동의 기호'를 선정했다고 26일 밝혔다.
이번 사업은 마곡지구 등 한강 서편의 도심 개발에 따른 치안 수요 증가에 대응하고, 노후화된 망원본대를 이전·신축하기 위해 추진됐다. 서울시는 당선자와 설계계약을 체결한 뒤 관계기관 협의를 거쳐 내년 4월 착공할 예정이다. 같은 해 12월 준공을 목표로 한다.
당선작은 센터에서 계류장 내 순찰정까지의 높이 차이를 최소화해 긴급 상황에서 신속하게 출동할 수 있도록 설계한 것이 특징이다. 정방형 공간을 대기·정비 공간과 출동·복귀 동선으로 구분해 공간 활용도와 이동 효율도 높였다.
대원들의 근무환경 개선을 위한 심신안정실과 체력단련실을 마련한다. 휴식 공간의 프라이버시를 확보하면서 출동 동선과 가깝게 배치하고, 일직선으로 이어지는 계단을 설치해 긴급 출동 시 이동 시간을 줄이도록 했다.
홍수 등 한강 수위 변화에 대응할 수 있도록 건축물이 수위에 따라 떠오르는 부상식 구조도 적용한다. 서울시는 유지관리 편의성과 안전성을 확보하는 동시에 보안을 유지하면서 한강변 경관과 조화를 이루도록 설계를 구체화할 예정이다.
안대희 서울시 미래공간기획관은 "난지센터 신축으로 한강 서편의 수상치안과 인명구조 대응력을 높이고, 한강경찰대 대원들이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 하겠다"며 "한강을 찾는 시민의 안전을 든든하게 책임지는 시설로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.
blue99@newspim.com