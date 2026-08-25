아홉, 日 오리콘 데일리 앨범 1위…'런 투 유'로 열도 사로잡았다

AI 핵심 요약beta
- 그룹 아홉이 7월 8일 미니앨범을 냈다
- 신보 런 투 유가 일본 차트 정상에 올랐다
- 오리콘 1위와 빌보드 재팬 5위로 인기 입증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아홉이 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)'로 일본 주요 음악 차트 정상에 오르며 현지 인기를 입증했다.
지난 7월 8일 공개된 아홉의 세 번째 미니앨범 '런 투 유'는 일본 주요 음악 차트를 석권하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다.
'런 투 유'는 8월 23일 자 오리콘 데일리 앨범 랭킹에서 1위를 차지했다. 이는 아홉이 해당 차트에서 세운 자체 최고 기록이다. 여기에 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 차트에서도 5위에 이름을 올리며 현지에서 굳건한 존재감을 입증했다.
이번 신보는 발매 직후 글로벌 리스너들의 폭발적인 반응을 이끌어냈던 바다. '런 투 유'는 공개 직후 6개국 아이튠즈 톱 앨범 차트 정상에 올랐고, 총 22개 국가 및 지역 아이튠즈 차트에 안착했다. 멜론과 벅스 등 국내 주요 음원 차트에도 진입해 국내외 리스너들의 귀를 완벽하게 사로잡았다.
무엇보다 눈길을 끄는 건 발매 후 한 달여가 지난 시점에도 꾸준한 우상향을 그리고 있다는 점이다. 발매 후 글로벌 음악 차트에서 두각을 나타낸 이번 신보는 활동을 거듭할수록 인기에 불을 지피며 롱런 흥행을 이어가고 있다.
아홉은 데뷔 이후 일본에서 다양한 활동을 펼치며 현지 팬들에게 눈도장을 찍어왔다. 특히 지난 6월에는 오사카와 도쿄에서 첫 아시아 투어 공연을 성공적으로 마쳤고, 지난 13일에는 '간사이 컬렉션 2026 A/W' 무대에 올라 교세라돔을 뜨겁게 달궜다.
moonddo00@newspim.com