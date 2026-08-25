남양유업, 당류 0g '루카스나인 시그니처 라떼 제로슈거' 4종 출시

AI 핵심 요약beta
- 남양유업은 25일 루카스나인 제로슈거 라떼 4종을 출시했다.
- 제품은 당류 0g·40~50kcal로 설계해 라떼 풍미를 살렸다.
- 기존 라떼 3종도 저당 엠블럼으로 패키지를 리뉴얼했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 남양유업이 한 포당 당류 0g으로 설계한 신제품 '루카스나인 시그니처 라떼 제로슈거' 4종(오리지널·더블샷·바닐라·디카페인)을 출시했다고 25일 밝혔다.
이 제품은 남양유업이 독자 개발한 크리머 배합 기술을 적용해 한 포당 당류 0g을 구현하면서도 라떼 특유의 부드러운 우유 풍미와 풍성한 거품, 커피의 깊고 깔끔한 맛을 살렸다. 한 포당 열량도 40~50kcal 수준으로 설계했다.
신제품은 깊고 진한 커피와 부드러운 우유 풍미가 조화를 이루는 '오리지널', 커피의 진한 바디감을 강조한 '더블샷', 은은한 바닐라 풍미를 더한 '바닐라', 카페인 부담을 낮춘 '디카페인' 등 4종으로 구성했다.
남양유업은 신제품 출시와 함께 기존 '루카스나인 시그니처 라떼' 3종(오리지널·더블샷·디카페인)의 패키지도 리뉴얼했다. 이들 제품은 한 포당 당류 함량이 1.5~2.0g 수준으로 저당 기준을 충족해 패키지 전면에 '저당(LOW SUGAR)' 엠블럼을 적용했다.
이번 신제품 출시로 루카스나인은 아메리카노 3종(마일드·다크·디카페인), 저당 라떼 3종(오리지널 저당·더블샷 저당·디카페인 저당), 일반 라떼 4종(바닐라·밀크티·그린티·우베), 제로슈거 라떼 4종(오리지널·더블샷·바닐라·디카페인) 등 총 14종의 제품군을 갖추게 됐다.
남양유업은 국내외에서 커피 제품군을 지속 확대하며 사업 경쟁력을 강화하고 있다. 2026년 상반기 커피믹스 매출은 전년 동기 대비 11.5% 증가했다. 올해 상반기 전체 해외 매출은 466억원으로 전년 동기 대비 130% 증가했다.
김정현 남양유업 카테고리 매니저는 "이번 신제품은 라떼의 부드러운 풍미를 유지하면서 한 포당 당류 0g을 구현하기 위해 축적해 온 크리머 기술을 적용한 제품"이라고 말했다.
fineview@newspim.com