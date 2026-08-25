서울시의회 12대 첫 임시회…임만균 의장 "민생·안전 예산 철저 검증"

AI 핵심 요약beta
- 서울시의회가 25일부터 9월 11일까지 임시회를 열었다.
- 예결위 선임·시정질문·안건심의 등 140건을 다룬다.
- 임만균 의장은 민생·안전·교육 현안 점검을 강조했다.
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'일하는 의회'로, "견제하되 정파로 재단 않겠다"
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시의회는 8월 25일부터 9월 11일까지 18일간 '제339회 임시회'를 개최한다. 임시회에서는 예산결산특별위원회 위원 선임·위원장 선거, 서울시정·교육행정에 관한 질문과 접수된 안건을 심의·의결할 예정이다.
임시회는 25일 개회식·예산결산특별위원회 위원 선임·위원장 선출을 시작으로 27일 서울시정과 교육행정에 대한 시정질문이 진행된다. 이후 28일부터 9월 7일까지 상임위원회별 안건 심의가, 8일부터 10일까지는 예산결산특별위원회 심사가 이뤄진다. 마지막으로 11일 본회의를 열어 부의된 각종 안건을 처리한다.
임시회에는 ▲의원발의 60건 ▲위원회 제안 4건 ▲시장제출 72건 ▲교육감 제출 4건 등 총 140건의 안건이 접수됐다. 안건 종류별로는 조례안 63건, 서울시·서울시교육청 2026년도 제2회 추가경정예산안 5건(기금운영 계획 변경안 3건 포함), 동의안 58건, 건의안 5건, 결의안 6건, 의견청취안 3건이다.
임만균 의장은 이번 임시회가 제12대 서울시의회의 본격적인 의정활동에 들어가는 시작점이라며, 민생·안전 관련 예산과 사업을 면밀히 검증하고 서울시정과 교육행정의 방향을 세심히 점검하겠다고 강조했다.
그는 또 최근 기록적 폭우로 피해를 입은 경남 거제·통영에 위로를 전하면서 "기후위기 경고가 '오늘의 위기'로 다가온 만큼 산사태, 반지하·저지대 침수 등에 대한 방재 대책도 원점에서 재점검하고 촘촘하게 대비해야 할 것"이라고 밝혔다.
이번 추경 심의와 관련해 임 의장은 "법정 의무경비를 제외하면 실제 새로운 사업에 투입할 수 있는 재원은 많지 않다"며 "시민 삶을 떠받칠 예산 심의는 속도를 내고, 효과가 분명치 않은 사업은 과감히 걸러내 한정된 예산이 헛되이 쓰이지 않도록 빈틈없이 들여다볼 것"이라고 말했다.
교육 현안 역시 이번 회기의 주요 과제라고 강조한 임 의장은 모든 서울 시민이 균등한 출발선을 가질 수 있도록 교육격차 해소와 학교 안전, 마음 건강을 챙기겠다는 의지를 보였다. 정근식 교육감에게는 "교육 재정에 현장 목소리가 충분히 반영되도록 '지방교육재정교부금 개편'도 세심히 챙겨달라"고 당부했다.
임 의장은 "협력하되 시민이라는 기준을 잃지 않고, 견제하되 정파로 재단하지 않는 것이 '의회다움'의 본질"이라면서 "제12대 서울시의회는 '민생을 살리는 선택, 안전을 지키는 결단, 미래를 여는 투자'라는 첫 약속을 회기마다 성과로 보여드리겠다"며 개회사를 마무리했다.
kh99@newspim.com