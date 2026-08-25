광양~일본 바닷길 재개 시동...국제카페리 운항 선사 공모

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 25일 광양항-일본 국제 카페리 선사를 모집했다.
- 여객·화물 동시 운송 항로를 구축해 물류와 관광을 키운다.
- 참여 선사는 9월 3일까지 제안서를 제출해야 한다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 광양항과 일본을 잇는 국제 카페리 정기항로 개설을 위해 운항 역량을 갖춘 해운선사 모집에 나섰다.
광양시는 광양항 물류 인프라와 남해안 해양관광 자원을 연계해 여객과 화물을 함께 운송하는 한일 국제 카페리 항로 구축을 추진한다고 25일 밝혔다.
이번 사업은 광양항 화물 창출과 지역경제 활성화를 위한 민선 9기 공약사업으로 시는 국제 카페리 정기항로 개설을 통해 광양항의 물류와 관광 기능을 강화할 계획이다.
신청 대상은 해운법 등에 따른 외항 정기 여객운송사업 면허 취득이 가능하거나 운항 역량을 갖춘 해운선사다.
참여를 희망하는 선사는 오는 9월 3일까지 참여의향서와 회사소개서 및 항로제안서, 선박 확보 증빙서류 등을 광양시 철강항만과에 제출하면 된다.
시는 사업계획과 항로 제안서를 종합 평가해 우선 협력 선사를 선정한 뒤 항로 개설을 위한 실무 절차에 착수할 방침이다.
선정 선사에는 광양항 국제여객터미널 등 항만 인프라 활용과 출입국·세관·검역(CIQ) 관련 행정 협의 및 배후 화물·여객 유치 등을 지원한다.
박성현 광양시장은 "국제 카페리 항로 개설은 광양항을 남해안 해양관광과 글로벌 물류의 핵심 거점으로 육성하는 전환점이 될 것"이라며 "경쟁력 있는 선사의 참여를 기대한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com