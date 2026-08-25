포천시 전역, 외국인 토지거래허가구역 1년간 재지정

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 26일부터 2027년 8월 25일까지 재지정했다
- 국토부가 포천시 전역을 외국인 토지거래허가구역으로 연장했다
- 외국인은 허가받아 매입하고 4개월 내 입주해야 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 국토교통부의 외국인 토지거래허가구역 지정기간 연장에 따라 오는 26일부터 2027년 8월 25일까지 1년간 포천시 전역에 대해 외국인 토지거래허가구역으로 재지정됐다.
25일 포천시에 따르면 국토부는 외국인의 주택 투기를 방지하고 실수요 중심의 부동산 시장 질서를 확립하기 위해 포천시를 포함한 경기도 23개 시·군과 서울 전역, 인천 9개 자치구를 대상으로 기존 지정 범위를 유지한 채 토지거래허가구역을 1년 연장했으며 포천시 전역도 재지정 대상에 포함됐다.
재지정에 따라 외국 국적의 개인이나 외국 법인·정부 등이 허가 대상 면적을 초과하는 단독주택, 다가구주택, 아파트, 연립주택, 다세대주택 등을 매입하려면 종전과 마찬가지로 시장의 허가를 받아야 한다.
토지거래허가를 받은 외국인은 허가일로부터 4개월 이내에 입주해야 하며 취득 후 2년간 실거주하는 등 허가받은 목적에 맞게 토지를 이용해야 한다.
허가받은 목적대로 이용하지 않을 경우 관련 법령에 따라 이행강제금이 부과될 수 있다.
포천시 관계자는 "외국인 토지거래허가구역 재지정에 따라 허가 대상 거래에 대한 심사를 철저히 하고 허가받은 외국인의 실거주 및 이용 실태를 지속적으로 점검하는 등 건전한 부동산 거래 질서 확립을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com