평택시, 여름방학 대학생 인턴 대상 노동·산업안전 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 25일 대학생 행정인턴 27명에 교육했다.
- 노동권익과 산업안전 실무를 중심으로 진행했다.
- 임금·계약·부당처우 사례를 공유해 호응을 얻었다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 여름방학 대학생 행정인턴(2기) 27명을 대상으로 노동권익 및 산업안전 교육을 실시했다.
25일 시에 따르면 이번 교육을 청년들이 사회에 진출하기 전 노동권익과 산업안전에 대한 기본 소양을 갖추도록 지원하기 위해 마련됐다.
이번 교육은 평택시노사민정협의회, 평택시노동상담소, 대한산업안전협회, 장당노동자복지회관 등 관계기관이 함께 했다.
주요 교육은 노동 상담 사례, 근로기준법, 산업재해 예방 등 대학생들이 근로 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실무 중심으로 진행됐다.
특히 참가자들이 아르바이트나 첫 직장생활에서 겪을 수 있는 임금, 근로계약, 부당 처우, 산업안전 관련 실제 사례 등이 공유돼 호응을 얻었다.
유주형 평택시 기업투자과장은 "대학생들이 아르바이트나 향후 직장생활에서 자신의 권리를 알고 안전하게 일할 수 있도록 실생활 중심의 교육을 지속하는 것이 중요하다"라며 "앞으로도 관계기관과 협력해 청년과 미래세대를 위한 노동권익 및 산업안전 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com