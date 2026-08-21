AI 핵심 요약beta
- 대전시가 31일자 인사를 단행해 양승찬 실장 등 승진·전보했다.
- 3급 국장급에 강민구 대변인, 이길주 AI혁신관 등이 배치됐다.
- 4급 과장급에 공보·AI정책·안전 등 주요 보직이 재편됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전시 8월 31일자 대전시 인사
[2급(실장급)]
▲미래전략실장 양승찬
[3급(국장급)]
▲대변인 강민구 ▲AI혁신관 이길주 ▲민생경제국장 문인환 ▲시민사회국장 오수근 ▲문화체육관광국장 권경민 ▲복지국장 이선민 ▲의료건강국장 남시덕 ▲기후환경녹지국장 박영철 ▲교통국장 박승원 ▲건설주택국장 박종복 ▲도시국장 최종수 ▲인재개발원장 박제화 ▲직무파견(대한민국시도지사협의회) 전재현 ▲행정자치국(발령대기) 김기환
[4급(과장급)]
▲공보담당관 김경일 ▲충청메가시티담당관 권용탁 ▲법무담당관 이옥선 ▲AI정책담당관 한문교 ▲공공혁신담당관 이제창 ▲정보화담당관 김승호 ▲위탁사무개선TF단장 이상근(전입) ▲안전대응담당관 손봉철 ▲안전도시과장 정선화 ▲재난관리과장 박승일 ▲AI전략산업과장 현대경 ▲국방바이오산업과장 김창집 ▲기업지원과장 김은아 ▲투자입지과장 한규영 ▲소상공정책과장 최영숙 ▲온통대전2.0추진TF단장 권오봉 ▲청년정책과장 우준호 ▲시민공동체과장 박성관 ▲대학정책과장 원기연 ▲교육청소년과장 소미영 ▲노동정책과장 정주미 ▲인사과장 김기호 ▲회계과장 김미라 ▲세정과장 이필재 ▲종합민원과장 송민섭 ▲e스포츠전략TF단장 서소원 ▲성평등가족과장 김연주 ▲의료정책과장 박재유 ▲식의약안전과장 조윤정 ▲환경정책과장 이지선 ▲수질개선과장 류제영 ▲산림공원정책과장 홍영의 ▲건축경관과장 전윤식 ▲도시재생과장 박성림 ▲도심융합특구TF단장 오제문 ▲상수도사업본부 수도시설관리사업소장 김백수 ▲상수도사업본부 송촌정수사업소장 박찬미 ▲오정농수산물도매시장관리사업소장 강태선 ▲한밭수목원장 홍태관 ▲대전광역시의회 이현정(전출)
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