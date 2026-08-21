장종태 국회의원, 대전중앙로지하상가 운영회 간담회…"활성화 모색"

AI 핵심 요약beta
- 장종태 의원이 21일 대전중앙로지하상가 간담회를 했다.
- 운영회는 경기 침체 속 상인 고충을 전했다.
- 장 의원은 활성화 지원 방안을 모색하겠다고 했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 더불어민주당 대전시당위원장인 장종태(대전 서구갑, 국회 국토교통위원회) 국회의원은 21일 오후 대전 중구 대전중앙로지하상가 운영회 사무실에서 운영회 관계자들과 간담회를 갖고 지하상가 활성화 방안 등을 논의했다.
이날 간담회에서는 장종태 의원을 비롯해 김진호 운영위원회(상인회) 회장·위원 등 10여명이 참석했다. 현장에서는 경기 침체와 소비 위축에 따른 상인들의 어려움을 비롯해 지하상가 경쟁력 강화 등 현장의 다양한 의견이 오갔다.
장종태 국회의원은 "서민경제의 바로미터인 소상공인 활성화를 위해 정부도 최선을 다하고 있다"며 "대전 경제의 한 축을 담당해 온 중앙로지하상가가 다시 활력을 찾을 수 있도록 현장의 목소리를 세심하게 살피고 필요한 지원 방안을 적극 모색하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com