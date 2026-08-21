전북도 '피지컬AI·로봇산업' 미래 주력산업 양대축 육성

AI 핵심 요약beta
- 전북도는 21일 피지컬AI와 로봇을 미래 주력산업으로 육성한다고 밝혔다.
- 2400억원 규모 실증센터와 7367억원 사업으로 제조혁신 기반을 넓힌다.
- 농기계·자율주행·조선까지 AI 전주기 지원체계를 구축한다.
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농기계·자율주행·조선 제조기반 활용, 7367억 피지컬AI 생태계 조성 연계
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 피지컬AI와 로봇산업을 미래 주력산업의 핵심 축으로 정하고 제조업 혁신과 신산업 육성을 위한 기반 확충에 속도를 내고 있다고 21일 밝혔다.
전북 제조기업의 디지털 전환 역량이 상대적으로 낮은 상황에서 산업 재편에 대응하기 위해 피지컬AI를 활용한 제조혁신이 중요한 과제로 떠오르고 있다.
로봇산업은 전북의 새로운 성장동력으로 육성된다. 지난 2월 현대자동차가 새만금에 4000억원 규모 로봇 제조공장 투자 계약을 체결한 데 이어 협력사 상생형 임대공장과 기업성장센터 등 연관 인프라도 조성될 예정이다.
전북도는 산업부와 연계해 2400억원 규모 'K-로봇 피지컬AI 실증공유센터' 구축을 추진하고 로봇과 핵심부품의 개발부터 실증, 시험·인증까지 전주기 지원체계를 마련할 계획이다.
기존 자동차부품 기업의 로봇부품 분야 전환도 집중 지원하며 정부의 '5극3특' 성장엔진 선정에도 대응하고 있다.
전북이 피지컬AI·로봇산업 거점으로 주목받는 배경에는 탄탄한 제조 기반이 있다. 도내 농기계 산업에는 TYM(익산), LS엠트론(완주) 등 215개사가 집적돼 2020명이 종사하고 있다.
이들 기업이 자율주행 3단계 기술을 확보하고 올해 무인화 4단계 출시를 앞둔 가운데 전북도는 AI·로봇 핵심기술과 소프트웨어를 접목한 '농건설기계 AX'를 통해 자율작업 기계 상용화를 지원한다.
1066억원 규모 지능형 농기계 실증단지를 중심으로 실환경 검증 기반을 구축하고 광역연계형 규제자유특구 지정을 추진해 2030년부터 무인 자율농기계 실증에 나설 예정이다.
자율주행 분야에서도 상용화 기반이 확대되고 있다. 지난달 9일 군산 특송화물 통관장에서 한진 전주터미널을 거쳐 대전 메가허브까지 편도 118km 구간에서 국내 최초 자율주행 화물 유상운송 서비스가 시작됐다.
지난해 시범운행지구 지정에 이어 올해 5월 국토교통부로부터 국내 최초 유상운송 허가를 확보한 데 따른 것이다.
조선 분야에서는 AX실증산단과 군산조선소를 대상으로 M.AX 실증플랫폼을 구축해 스마트조선소와 해양무인시스템 실증을 추진한다.
국가사업도 산업 육성을 뒷받침한다. 총 7367억원 규모 '피지컬AI 생태계 조성사업'은 예비타당성조사 면제를 거쳐 국비 5150억원 이내 규모 공모에 들어갔으며 완주에 공동연구개발센터와 실증 메타팩토리 등 핵심 인프라가 들어설 예정이다.
전북도는 앞서 전북대와 카이스트에 기술실증랩을 구축해 도내 3개 기업의 현장 적용 가능성을 검증했으며 올해 국비 766억원을 확보했다. 피지컬AI 혁신캠퍼스까지 조성되면 기술개발과 실증, 인재양성, 사업화로 이어지는 전주기 지원체계가 마련될 전망이다.
lbs0964@newspim.com