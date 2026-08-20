서태경 사상구청장 "전국 일자리대상 특별상…일자리 1만1956개 창출"

AI 핵심 요약beta
- 부산 사상구가 20일 전국 일자리대상 특별상을 받았다.
- 노후 공업지역 한계를 산업혁신과 맞춤형 고용정책으로 넘었다.
- 지난해 일자리 1만1956개를 창출해 목표를 초과했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년 고용률 42.4%로 상승
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 노후 공업지역이라는 한계를 안고 있는 부산 사상구가 산업구조 개선과 맞춤형 고용정책을 앞세워 중앙정부가 평가하는 전국 일자리 평가에서 특별상을 받았다.
사상구는 고용노동부 주관 2026년 전국 지방자치단체 일자리대상 지역일자리 목표 공시제 부문에서 특별상을 수상했다고 20일 밝혔다.
'전국 지방자치단체 일자리대상'은 고용노동부가 전국 지방자치단체를 대상으로 지역 특성에 맞는 일자리 목표와 대책, 추진 과정과 일자리 창출 성과 등을 종합적으로 평가해 우수 지방자치단체를 선정하는 일자리 분야 대표 시상이다.
사상구는 노후 공업지역과 영세 제조업 중심의 산업구조, 생산가능인구 감소 등 지역 고용여건을 반영해 ▲산업혁신과 기업성장 지원 ▲지역 맞춤형 고용서비스 강화 ▲청년 취·창업 지원 ▲여성·중장년·노인 등 대상별 맞춤형 일자리 확대를 추진한 점에서 좋은 평가를 받았다.
지난해에는 일자리 창출 목표 1만1020개를 넘어 총 1만1956개의 일자리를 창출해 목표 대비 108.5%를 달성했다.
청년고용률은 42.4%로 직전 3년 평균보다 3.4%p 상승했으며 경제활동참가율도 58.2%로 전년 대비 1.6%p 상승하는 성과를 거뒀다.
주요 사업으로는 사상드림스마트시티 조성과 사상공업지역 대전환, 제조업체 근로환경 개선 등 기업 성장 지원을 비롯해 지역 3개 대학 및 부산북부고용복지+센터와 함께한 일자리박람회, 지역 제조업 수요를 반영한 '사상형 소부장산업 공조냉동 기술인력 양성', 경력단절여성 등의 취업을 지원하는 '쑥쑥키움 일자리 상생 대체인력 지원사업' 등이 있다.
도심형 청년 창업·주거 복합센터 운영과 취업역량 강화, 청년 창업 지원 등을 통해 청년의 취·창업과 지역 정착을 지원하는 등 지역과 대상별 특성을 반영한 일자리정책을 적극 추진했다.
서태경 사상구청장은 "이번 수상은 지역의 산업·고용 여건을 반영한 일자리정책을 꾸준히 추진해 온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 기업하기 좋은 환경을 조성하고 구민이 체감할 수 있는 양질의 일자리를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com