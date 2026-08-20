부산시의회, '노후도시 혁신 포럼' 구성…정비사업 지원 논의

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정비사업 제도 점검·주민 의견 청취

정기 모임…맞춤형 정비 모델 개발

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 화명·금곡과 해운대 등 노후계획도시 정비사업의 정책 지원 방안을 마련하기 위해 의원연구단체를 구성했다.

시의회는 전날 의회 운영위원회의 연구단체 등록 심의에 앞서 '(가칭)노후도시 혁신 포럼' 사전간담회를 열고 운영계획과 향후 연구과제를 논의했다고 20일 밝혔다.

이날 김태희 의원이 대표의원으로 참여하고 한갑용·박정순·김정원·최은영 의원 등이 함께했다. 이들은 부산지역 노후계획도시 정비 현황과 제도적 과제를 점검하고 정책 대안 발굴에 나선다.

(가칭)노후도시 혁신 포럼 의원 구성. (왼쪽부터 김태희, 한갑용, 박정순, 김정원, 최은영 부산시의원) [사진=부산시의회] 2026.08.20

간담회는 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법'과 관련 제도, 부산시 정비사업 추진 현황, 사업 과정의 문제점, 지역별 주민 요구사항 등을 논의했다. 전문가 자문과 현장 의견 수렴 방식도 검토했다.

포럼은 국토교통부가 1단계 정비 대상지로 승인·고시한 화명·금곡과 해운대 지역을 비롯해 2단계 추진을 위해 주민공람을 진행한 개금·당감, 만덕, 다대, 모라지구 등을 주요 연구 대상으로 삼을 방침이다.

노후계획도시 정비를 단순한 재건축사업이 아니라 도시 경쟁력 회복과 정주환경 개선을 위한 도시혁신 과제로 접근하겠다는 것이다.

부산의 오래된 계획도시는 공동주택 노후화, 기반시설 개선 수요, 생활환경 변화 등에 대응해야 하는 상황이다. 정비사업이 주민 삶의 질 개선으로 이어지려면 행정·재정 지원과 제도 개선이 병행돼야 한다는 판단이다.

포럼은 정기 연구모임을 통해 지구별 여건과 부산시 추진 현황을 분석하고 국내외 사례 조사와 전문가 강연·토론 등을 거쳐 정책 대안을 마련할 계획이다.

북구와 해운대구 등 관련 지역에서는 주민 간담회도 열어 사업 추진 과정에서의 애로사항과 요구를 듣기로 했다. 지역별 특성에 맞는 정비 방향을 찾기 위한 절차다.

통합재건축 사업성 분석, 정비사업 재원 조달, 공공기여와 기반시설 지원, 세입자·영세상인 지원 방안 등을 주제로 정책연구용역을 추진하는 방안도 검토 대상에 올랐다.

김태희 대표의원은 "노후계획도시 정비는 단순히 오래된 아파트를 새로 짓는 사업이 아니라, 도시의 미래를 다시 설계하고 시민들의 삶의 질을 높이는 중요한 도시정책"이라며 "사전간담회를 시작으로 전문가와 관계공무원, 지역주민의 목소리를 폭넓게 듣고 부산의 실정에 맞는 노후계획도시 정비모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com