박완수 경남지사, 드론 활용 '국가중요시설 합천댐 테러 대응훈련' 참관

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 20일 합천댐서 드론 테러 대응훈련을 했다.
- 박완수 지사 등 200여 명이 합동 대응체계를 점검했다.
- 도는 초동조치와 협업 절차 보완에 나서기로 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 드론을 활용해 국가중요시설인 합천댐 무인기 폭발물 테러 대응훈련에 나섰다.
도는 박완수 지사가 20일 한국수자원공사 합천다목적댐에서 열린 2026년 대표 실제훈련인 '국가중요시설 합천댐 무인기 테러 대응 종합훈련'을 참관했다고 밝혔다.
훈련에는 박 지사를 비롯해 경남경찰청장, 제39보병사단 부사단장, 합천군수, 합천군의회 의장, 합천댐지사장, 지역주민 등 200여 명이 참석했다.
현장에는 재밍건 차량과 경찰헬기, 장갑차, 폭발물처리차량, 드론 등 29종 30여 점의 장비가 투입됐다.
훈련은 상황 부여를 시작으로 무인기 폭발물 테러 대응, 군·경 합동 초동조치, 인명구조, 화재진압 순으로 진행됐다. 새로운 유형의 테러 상황을 가정해 기관별 대응 절차와 현장 지휘·협조 체계를 중점 점검했다.
박완수 지사는 "현장관리자의 신속한 초동조치와 민·관·군·경·소방의 유기적인 협업이 중요하다"며 "훈련 과정에서 확인된 개선사항을 보완하고 기관별 행동절차를 더 구체화해야 한다"고 말했다.
올해 경남도 을지연습은 국가총력전 수행을 위한 도상연습과 실제훈련을 병행하고 있다. 도는 극한호우 등 대형 재난 상황에 대비한 대응·복구 역량 강화에도 중점을 두고 있다.
news2349@newspim.com