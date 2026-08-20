골프존커머스 최덕형 대표, 경찰청 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인' 동참

AI 핵심 요약beta
- 골프존커머스 최덕형 대표가 20일 청소년 불법 도박 근절 캠페인에 동참했다.
- 최 대표는 불법 사이버도박의 중독성과 피해 심각성을 알리며 예방 메시지를 전했다.
- 그는 다음 참여자로 볼빅 장석헌 대표이사를 지명했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존커머스의 최덕형 대표이사가 청소년들에게 불법 사이버도박의 중독성과 피해의 심각성을 알리기 위해 경찰청 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다.
이번 캠페인은 청소년을 대상으로 확산하고 있는 불법 사이버도박의 심각성을 알리고, 이로 인한 피해로부터 청소년을 보호하기 위한 사회적 관심과 참여를 확대하기 위해 마련됐다. 캠페인은 기업 및 기관 주요 인사들이 릴레이 방식으로 참여해 청소년 불법 도박 예방 메시지를 전달하고, 다음 참여자를 지명하는 방식으로 진행되고 있다.
SBI저축은행 김문석 대표이사의 지명을 받아 캠페인에 참여한 최덕형 대표이사는 캠페인 메시지인 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'를 전하며 청소년 불법 도박 예방과 근절을 위한 사회적 공감대 형성에 힘을 더했다.
골프존커머스 최덕형 대표이사는 "청소년 불법 사이버도박은 단순한 일탈을 넘어 건강한 성장과 미래를 위협하는 심각한 사회문제다."라며, "이번 캠페인을 통해 많은 사람들이 불법 도박의 위험성을 인식하고, 청소년들이 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 사회 구성원 모두의 관심과 노력이 이어지길 바란다."라고 밝혔다.
한편 최덕형 대표이사는 청소년 불법 도박 근절을 위한 캠페인을 이어가기 위해 다음 참여자로 볼빅 장석헌 대표이사를 지명했다.
iaspire@newspim.com