동해시, '전천강변 달빛운동교실' 주 3회로 확대 운영

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 9월 1일부터 전천강변 달빛운동교실을 확대 운영했다
- 상반기 17회에 평균 64명이 참여했고 만족도는 91.7%였다
- 화요일 줌바댄스·목금 근력운동으로 저녁 1시간 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 동해시민들의 호응을 받고 있는 '전천강변 달빛운동교실'을 9월 1일부터 11월 27일까지 전천둔치 야외무대에서 주 3회로 확대 운영한다고 20일 밝혔다.
올해 상반기에는 총 17회가 진행돼 회당 평균 64명이 참여했으며 만족도는 91.7%, 재참여 의향은 100%에 달했다. 특히 참여자들의 요청에 따라 하반기에는 줌바댄스 프로그램을 확대해 화요일과 목요일에 더해 금요일도 추가됐다.
프로그램은 오후 7시 30분부터 8시 30분까지 진행된다. 화요일에는 줌바댄스, 목요일에는 근력운동, 금요일에는 두 프로그램이 교차 운영될 예정이다.
전천은 산책로와 자전거길, 뜬다리정원 등 수변공간으로 조성돼 시민들이 걷기와 휴식 공간으로 이용하고 있다. 시는 전천의 야경과 운동을 연계해 시민들이 일상 속에서 쉽게 건강 프로그램을 즐길 수 있도록 만들 계획이다.
홍종란 보건정책과장은 "시민들의 의견을 반영해 하반기 운영을 확대했다"며 "전천강변에서 저녁시간을 활용해 즐겁게 운동하며 건강도 챙길 수 있도록 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com