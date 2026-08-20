삼척서부초교, '학교복합시설 사업' 선정...140억 6300만원 투입

AI 핵심 요약beta
- 강원교육청은 20일 삼척 서부초가 학교복합시설 2차 공모에 선정됐다고 밝혔다.
- 서부초 복합시설은 2030년 10월 준공 목표로 2434㎡ 규모로 신축한다.
- 키즈놀이터 등 시설을 넣어 학생·주민이 함께 쓰는 공간으로 조성한다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도교육청은 20일 교육부가 발표한 '학교복합시설 2차 공모사업'에서 삼척 서부초등학교가 최종 선정됐다고 밝혔다.
학교복합시설 공모사업은 학생의 교육환경과 지역사회의 정주 여건을 동시에 개선하기 위해 지자체, 교육청, 학교가 협력해 추진하는 사업으로 서부초는 전국 9개 사업 중 하나로 선정됐다.
'서부초등학교 학교복합시설 건립'은 삼척시 오십천로 279에 연면적 2434.04㎡ 규모로 신축되며 2030년 10월 준공을 목표로 한다.
해당 복합시설에는 ▲키즈놀이터 ▲자기주도 학습공간 ▲북카페 ▲늘봄교실 ▲커뮤니티시설 ▲운동시설 ▲데크광장 등이 포함돼 학생과 지역주민이 모두 이용할 수 있는 열린 교육·문화 공간으로 조성된다.
총 사업비는 140억 6300만 원이며 이 중 교육부는 75억 700만 원, 삼척시는 65억 5600만 원을 각각 부담한다. 삼척시는 인구감소지역으로 이 사업을 통해 지역 소멸 위기 극복과 교육 인프라 강화, 지역 커뮤니티 활성화 등의 복합적 효과를 기대하고 있다.
강삼영 교육감은 "학교복합시설은 학생들에게는 더 나은 교육환경을, 지역주민에게는 다양한 문화·복지 서비스를 제공하는 교육공동체의 거점이 될 것"이라며 "삼척시와 긴밀히 협력해 학교복합시설이 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com