원주시의회, 지역 문화자원 활성화 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 원주시의회 문화도시위가 20일 문화시설을 점검했다.
- 원주문화재단·그림책센터 운영 실태와 성과를 살폈다.
- 한지테마파크 경쟁력 강화와 문화정책 추진을 논의했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시의회 문화도시위원회는 20일 원주문화재단, 그림책센터, 한지테마파크를 차례로 방문해 주요 시설 운영 실태를 점검하고 지역 문화자원 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 방문은 출연기관인 원주문화재단과 위탁시설인 그림책센터, 한지테마파크가 설립과 위탁 목적에 부합해 효율적으로 운영되고 있는지를 확인하고 각 기관의 기능이 시민의 문화 향유 기회 확대에 기여하고 있는지를 살피기 위해 추진됐다.
위원회는 원주문화재단에서 문화예술 진흥사업과 주요 시설 운영 보고를 받고 현장에서의 애로사항을 청취했다. 이후 그림책센터의 아카이브와 교육 공간을 살펴보며 위탁사무의 추진 현황과 시민 참여 프로그램 운영 성과를 점검했다.
한지테마파크에서는 기획전시실, 역사실, 체험실 등 주요 공간 운영 상황을 살폈고 개선 방안을 논의했다. 위원들은 "한지테마파크는 원주한지의 역사성과 가치를 알리는 중요한 문화 공간"이라며 "지역 대표 문화자원으로서의 경쟁력을 강화해달라"고 요청했다.
권아름 위원장은 "지역 문화시설은 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 소중한 문화 자원을 발전시키는 중요한 기반"이라며 "출연·위탁기관들이 본래의 취지에 맞게 효과적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 점검하고 시민이 체감할 수 있는 문화정책을 추진하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com