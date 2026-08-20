의왕시의회, '청소년참여위원회 소통간담회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 의왕시의회는 19일 청소년참여위원회 소통간담회를 열었다
- 학생 14명은 의회 견학 뒤 지역현안과 활동 성과를 발표했다
- 청소년들은 문화·복지 확충을 제안했고 의회는 반영을 약속했다
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본회의장 견학부터 정책 제안까지...주체적으로 목소리 높인 청소년들
문화·복지 인프라 확충 및 소통 강화 등 지역 현안 놓고 열띤 토론
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시의회는 지난 19일 의회 청사에서 지역 청소년들의 목소리를 시정에 반영하기 위한 '의왕시청소년참여위원회 소통간담회'를 개최했다고 20일 밝혔다.
의회에 따르면 이날 간담회에는 서창수 의장을 비롯한 시의원 5명과 의왕시 청소년참여위원회 소속 학생 대표 14명이 참석해 청소년 관련 지역 현안을 논의했다.
참석 청소년들은 본회의장과 소회의실 등 의회 주요 시설을 견학하고 의회 운영 체계와 조례 제정 과정 등 의정 활동 전반에 대한 설명을 들었다. 이어 학생 대표가 직접 나서 그동안의 활동 성과를 발표하고 청소년 시각에서 바라본 지역사회 문제점과 해결 방안을 설명했다.
특히 학생들은 청소년을 위한 문화·복지 인프라 확충과 의회와의 소통 확대 등을 제안했다. 시의원들은 청소년들을 위한 '쉼'과 '놀이' 공간 부족에 공감하며 제안된 사항들을 향후 정책에 적극적으로 반영하겠다고 약속했다.
서창수 의장은 "청소년들이 시정에 관심을 갖고 창의적인 의견을 제시해 의왕시의 밝은 미래를 볼 수 있었다"며 "제안된 소중한 의견들이 실제 조례 제정이나 예산 반영으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
의왕시의회는 앞으로도 다양한 계층과의 소통 창구를 넓혀 '열린 의회'와 '소통하는 의정'을 구현해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com