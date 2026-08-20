中 옌타이 황·발해서 30쌍 합동결혼, 전통 혼례에 현대 감각 접목

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 산둥성 옌타이(煙台)에서 전통 혼례문화와 현대적인 결혼 풍속을 접목한 합동결혼식이 열렸다.

19일 옌타이에서는 2026년 '중국 명절·칠석'을 주제로한 전통 문화 시범행사가 개막했다. 황해와 발해가 만나는 황·발해 연안에 마련된 행사에는 신혼부부 30쌍이 초청돼 간소하면서도 격식을 갖춘 합동결혼식을 올렸다.

이번 행사는 중국 전통 혼례문화를 계승하면서도 화려하고 사치스러운 결혼식을 지양하고 간소하고 문명화된 새로운 혼례 풍속을 확산하기 위해 마련됐다. 전통 명절인 칠석의 문화적 의미에 현대적 가치를 더해 전통문화를 시대에 맞게 계승한다는 취지다.

행사에서는 전통 혼례 의식과 현대적 결혼문화가 조화를 이뤘다. 특히 상황극 '의관소고(衣冠溯古)'는 고대와 현대의 대화를 통해 당·송 시대의 정통 혼례 절차를 재현했다. 이를 통해 중국 전통 혼례에 담긴 예절과 질서, 가족의 가치와 가풍을 소개했다.

이어 열린 합동결혼식은 전통 의례를 바탕으로 하면서도 간결하고 따뜻한 축하 분위기속에서 진행됐다. 30쌍의 신혼부부는 옛 혼례의 예법에 따라 예를 갖추고 평생 함께하겠다는 약속을 주고받았다.

옌타이의 지역적 특색을 살린 새로운 결혼문화 공간도 선보였다. 옌타이시 최초의 해안형 순회 혼인신고 장소인 '사랑의 시간탑(爱情时光塔)'이 이날 정식으로 운영을 시작했다. 해안 경관을 배경으로 혼인신고와 결혼 관련 행사를 진행할 수 있는 공간이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=황해와 발해가 만나는 옌타이 황발해 연안에서 열린 합동 결혼식. 사진=옌타이. 2026.08.20 chk@newspim.com

이와 함께 옌타이의 해안 관광자원을 활용한 '로맨틱 베이 목적지 결혼식' 코스도 공개됐다. 이 코스는 옌타이 지역의 관광명소 12곳을 연결해 바다와 도시의 경관을 결혼식과 결합한 새로운 형태의 혼례·관광 콘텐츠로 구성됐다.

행사장에는 전통 혼례문화 전시구역과 다양한 체험·이벤트 공간도 마련됐다. 합동결혼식이 끝난 뒤에는 30쌍의 신혼부부가 '웨딩버스'를 타고 옌타이의 주요 명소를 순회했다.

전통 혼례의 예절과 의미를 되살리는 동시에 간소하고 문명화된 결혼문화를 확산하고, 지역의 해양 관광자원까지 결합한 이번 행사는 중국의 전통 명절인 칠석을 현대적인 문화·관광 콘텐츠로 재해석했다는 점에서 눈길을 끌었다.

중국 산둥성 옌타이(煙台)에서 전통 혼례문화와 현대적인 결혼 풍속을 접목한 합동결혼식이 열렸다.

19일 옌타이에서는 2026년 '중국 명절·칠석'을 주제로한 전통 문화 시범행사가 개막했다. 황해와 발해가 만나는 연안에 마련된 행사에는 신혼부부 30쌍이 초청돼 간소하면서도 격식을 갖춘 합동결혼식을 올렸다.

이번 행사는 중국 전통 혼례문화를 계승하면서도 화려하고 사치스러운 결혼식을 지양하고 간소하고 문명화된 새로운 혼례 풍속을 확산하기 위해 마련됐다. 전통 명절인 칠석의 문화적 의미에 현대적 가치를 더해 전통문화를 시대에 맞게 계승한다는 취지다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 전통예복을 입고 합동결혼식을 치른 신혼 부부들이 환하게 웃고 있다. 2026.08.20 chk@newspim.com

행사에서는 전통 혼례 의식과 현대적 결혼문화가 조화를 이뤘다. 특히 상황극 '의관소고(衣冠溯古)'는 고대와 현대의 대화를 통해 당·송 시대의 정통 혼례 절차를 재현했다. 이를 통해 중국 전통 혼례에 담긴 예절과 질서, 가족의 가치와 가풍을 소개했다.

이어 열린 합동결혼식은 전통 의례를 바탕으로 하면서도 간소하고 따뜻한 축하 분위기속에서 진행됐다. 30쌍의 신혼부부는 옛 혼례의 예법에 따라 예를 갖추고 평생 함께하겠다는 약속을 주고받았다.

옌타이의 지역적 특색을 살린 새로운 결혼문화 공간도 선보였다. 옌타이시 최초의 해안형 순회 혼인신고 장소인 '사랑의 시간탑(爱情时光塔)'이 이날 정식으로 운영을 시작했다. 해안 경관을 배경으로 혼인신고와 결혼 관련 행사를 진행할 수 있는 공간이다.

이와 함께 옌타이의 해안 관광자원을 활용한 '로맨틱 베이 목적지 결혼식' 코스도 공개됐다. 이 코스는 옌타이 지역의 관광명소 12곳을 연결해 바다와 도시의 경관을 결혼식과 결합한 새로운 형태의 혼례·관광 콘텐츠로 구성됐다.

행사장에는 전통 혼례문화 전시구역과 다양한 체험·이벤트 공간도 마련됐다. 합동결혼식이 끝난 뒤에는 30쌍의 신혼부부가 '웨딩버스'를 타고 옌타이의 주요 명소를 순회했다.

전통 혼례의 예절과 의미를 되살리는 동시에 간소하고 문명화된 결혼문화를 확산하고, 지역의 해양 관광자원까지 결합한 이번 행사는 중국의 전통 명절인 칠석을 현대적인 문화·관광 콘텐츠로 재해석했다는 점에서 눈길을 끌었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com