대한항공, 한국전자파학회와 맞손…전자파·항공우주 분야 협력

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 20일 한국전자파학회와 MOU를 체결했다
- 양측은 전자파·항공우주 기술협력과 정보교류를 확대했다
- 대한항공은 전자전기 개발로 기술 경쟁력 강화를 추진했다
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협력 범위 넓혀 전자전기 개발을 비롯한 항공우주 분야 기술 역량 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 한국전자파학회와 손잡고 항공우주와 전자전 분야의 기술 경쟁력 강화에 나선다.
대한항공은 20일 강원도 평창 알펜시아 리조트에서 한국전자파학회와 전자파 및 항공우주 분야 기술협력과 정보교류를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 김경남 대한항공 항공기술연구원장과 박영철 한국전자파학회장 등이 참석했다. 협약식은 지난 19일부터 22일까지 열리는 '한국전자파학회 하계종합학술대회' 기간 중 진행됐다.
양 기관은 이번 협약을 바탕으로 전자파 및 항공우주 분야 학술행사 개최와 참여를 비롯해 기술자문, 공동연구, 인력양성 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 계획이다. 기술 교류를 활성화해 국내 전자파 및 항공우주 분야 기술 발전에도 기여한다는 방침이다.
대한항공은 지난해부터 대한민국 공군의 전자기 스펙트럼(EMS) 전력 확보를 위한 '전자전기(Block-I) 체계개발 사업'에 참여하고 있다.
전자전기 체계개발 사업은 주변국의 위협 신호를 수집·분석하고 전시에는 전자공격을 통해 적의 방공망과 무선 지휘통신 체계를 마비·교란하는 대형 특수임무기를 개발하는 사업이다.
대한항공은 해당 사업에서 비행체 종합과 기체 개조·제작을 담당하고 있다. 회사는 이번 협약을 계기로 한국전자파학회와의 협력 범위를 넓혀 전자전기 개발을 비롯한 항공우주 분야 기술 역량을 강화할 계획이다.
대한항공 관계자는 "이번 MOU를 통해 전자파 및 항공우주 분야의 국내 기술 경쟁력과 자립도를 높여 나갈 것"이라며 "앞으로도 첨단 항공우주·전자전 분야의 기술 발전과 대한민국 군 전력 강화에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com