원주영상미디어센터 라이브커머스 '터주농산' 대표 상품 완판

AI 핵심 요약beta
- 원주영상미디어센터가 20일 터주농산 라이브커머스를 진행했다.
- 씨없는 세척 대추와 대추칩이 방송 직후 모두 완판됐다.
- 센터는 지역 농가 판로 확대 지원을 계속하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주영상미디어센터가 20일 지역 우수 농가의 판로 확장을 위해 기획한 라이브커머스 방송에서 터주농산의 대표 상품이 모두 판매 완료됐다.
이번 방송에서 터주농산의 인기 상품인 '씨없는 세척 대추'와 '대추칩'이 소개됐으며 제품의 편리함과 식감이 큰 호응을 얻었다. 방송 시작과 함께 주문이 쇄도해 준비된 물량이 빠르게 소진되며 전량 매진을 기록한 것이다.
이 사례는 지역 영상 미디어를 통한 라이브 커머스가 지역 농산물 유통에 실질적인 효과를 미치고 있음을 강조하는 결과로 여겨진다.
김동규 원주영상미디어센터 센터장은 "이번 방송이 지역 농가 및 소상공인의 디지털 전환과 판매 지원을 위한 기획의 일환으로 좋은 결과를 맺어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역의 우수 상품 발굴과 미디어를 활용한 경제 활성화 지원 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
완판된 터주농산은 위생적인 가공 과정과 품질 높은 대추 제품을 제공하는 지역 업체로 알려져 있다.
onemoregive@newspim.com