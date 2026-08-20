"페이커가 에이블리 신입사원?"...T1 오피스 웹예능 공개

AI 핵심 요약beta
- 에이블리가 20일 T1 선수단 출연 영상을 공개했다.
- 오피스 웹예능서 T1 선수단이 직무를 체험했다.
- 에이블리는 굿즈 박스와 SNS 이벤트도 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 에이블리가 20일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 e스포츠 기업 T1의 리그 오브 레전드 선수단이 출연하는 영상 콘텐츠를 공개한다고 밝혔다.
이번 콘텐츠는 'T1이었던 내가 에이블리에서는 신입사원?'이라는 콘셉트로 제작된 오피스 웹예능이다. T1 선수단 도란, 오너, 페이커, 페이즈, 케리아가 에이블리의 다양한 직무를 경험하며 자신에게 어울리는 직무를 찾아가는 과정을 담았다.
에이블리는 지난 4월 T1과 공동 기획해 출시한 굿즈 컬렉션 'Moments of T1'을 랜덤 기프트 박스로 구성해 한정판 포토카드 혜택과 함께 선보인다. 기프트 박스는 상품 및 포토카드 구성에 따라 3종으로 마련됐다. 해당 기프트 박스는 이날 오후 6시부터 에이블리 앱에서 만나볼 수 있다.
오는 9월 13일까지 인상 깊었던 장면 스크린샷과 소감을 SNS 채널(인스타그램, X, 스레드)에 에이블리 공식 계정 태그 후 업로드하면 추첨을 통해 ▲T1 선수단 친필 사인 및 선수들이 직접 그린 그림 원본 ▲T1 선수단 에이블리 신입사원 키트 ▲T1 선수단 에이블리 명함 5종 세트를 증정한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 에이블리 앱에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com