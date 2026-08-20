IPARK현대산업개발, 순천 조례동 아이파크 수주...683가구 공급

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발이 20일 순천 조례동 아이파크 도급공사를 수주했다.
- 사업비 2450억원 규모로 683가구 아파트를 공급한다.
- 올해 말 착공해 2029년 하반기 준공을 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발이 총 사업비 2450억원 규모의 순천 조례동 아이파크 도급공사를 수주했다고 20일 밝혔다.
순천 조례동 아이파크는 전남광주통합특별시 순천시 조례동 60-16번지에 지하 4층~지상 22층, 11개동 아파트로 총 683가구가 공급된다.
전용면적별로는 ▲84㎡ 491가구 ▲116㎡ 144가구 ▲143㎡ 48가구로 구성된다. 올해 말 착공 예정이며 2029년 하반기 준공을 목표로 한다.
단지는 KTX와 SRT가 지나는 순천역과 동순천IC와 인접해 있다. 다수 산업단지와 함께 순천제일병원, 대형마트 등 조성돼 있어 생활 인프라도 우수하다.
왕지초, 왕의중 등 교육시설과 중심 학원가가 갖춰져 있고, 왕의산과 다수 공원도 있어 자연 친화적 입지로 꼽힌다.
단지에는 IPARK현대산업개발 특화설계를 적용해 남향 위주로 배치하고, 우수한 커뮤니티 시설과 외관, 조경도 선보인다. 특히 외부 환경과 조화된 입체적인 입면과 캐노피, 문주 등 단지 내 시설이 어우러지도록 경관축을 설정했다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "순천시 내 주거 선호도가 높은 조례동에서 사업을 진행하는 만큼 지역을 대표하는 최고의 랜드마크를 조성하기 위해 노력할 것이다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com