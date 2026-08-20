유한양행, 국내 기관투자자 대상 NDR…성장 전략 공유

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 19일부터 21일까지 국내 기관투자자 NDR을 열었다.
- 의약품 매출 성장과 레이저티닙 처방 확대 전략을 설명했다.
- 4253억원 자사주 소각 등 주주가치 제고도 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행이 국내 기관투자자를 대상으로 기업설명회(NDR)를 열고 주요 사업 현황과 중장기 성장 전략을 공유한다.
유한양행은 19일부터 21일까지 국내 기관투자자를 대상으로 NDR을 실시한다고 밝혔다.
이번 NDR에서는 의약품 사업의 매출 성장과 수요 증가, 원료의약품(API) 산업의 공급망 재편에 따른 해외사업 성장 가능성 등 본업 경쟁력을 설명한다.
글로벌 시장 진출을 확대하고 있는 비소세포폐암 치료제 '레이저티닙'의 처방 기반 강화 현황도 공유한다. 이와 함께 파이프라인 가치 확대를 위한 사업개발(BD) 전략과 임상시험 공동연구, 뉴코(Newco) 모델을 활용한 사업 모델 다각화 등 R&D 사업 추진 계획을 제시할 예정이다.
유한양행은 투자자와의 소통도 강화하고 있다. 올해부터 기존 국문 IR 자료에 더해 영문과 일문, 중문 버전을 함께 제작·배포하고 있다. 해외 투자자를 비롯한 다양한 이해관계자의 투자정보 접근성을 높이기 위한 조치다.
이번 NDR 이후에는 수도권을 포함한 전국 증권사 프라이빗뱅커(PB)센터를 순회하며 개인투자자와의 접점도 확대할 계획이다.
주주가치 제고 정책도 이어가고 있다. 유한양행은 지난달 이사회를 통해 보통주와 우선주를 포함한 총 4253억원 규모의 자사주 전량 소각을 결의했다. 이에 따라 발행주식 수는 약 8082만주에서 7476만주로 7.5% 감소했다.
유한양행 관계자는 "이번 NDR을 통해 투자자들에게 회사의 성장 전략을 투명하게 공유하고자 한다"며 "앞으로도 다양한 소통 채널을 통해 유한양행의 기업가치와 정보의 신뢰도를 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com