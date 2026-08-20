경남도, 거제·통영 집중호우 피해 조사 착수…하천시설 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 20일 거제·통영 호우 피해조사단을 투입했다.
- 민간 설계업체 7곳 26명이 하천시설 피해를 점검했다.
- 도는 25일까지 조사 뒤 복구계획과 사업비를 산정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조사 결과, 복구계획 및 후속 절차 검토
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 지난주 거제와 통영을 덮친 집중호우로 하천시설물이 곳곳에서 파손됨에 따라 민간 전문가로 구성한 조사단을 내려 피해 규모와 원인 파악에 나섰다.
도는 지난 15일부터 17일까지 사흘간 거제시와 통영시에 내린 호우로 하천 제방과 수문 등 시설물 피해가 발생해 19일부터 피해조사단을 투입, 현장 점검을 진행하고 있다고 20일 밝혔다. 조사는 25일까지 이어진다.
피해조사단은 하천과 재해복구 분야 설계 경험을 가진 민간 설계업체 7곳, 26명으로 꾸렸다. 거제시에 5개사 22명, 통영시에 2개사 4명을 각각 배치해 지역별·하천별 조사반을 구성하고 현장을 살피고 있다.
조사단은 하천 제방, 호안, 낙차공, 보, 배수문 등 주요 하천시설을 중심으로 피해 지점을 확인하고 시설별 피해 규모와 발생 원인을 조사한다. 조사 결과는 재해복구사업비를 산정하는 기초자료로 활용되며 조사단은 시설별 피해 특성을 반영해 기능 복원과 개선 복구 필요 사항을 함께 검토할 계획이다.
도는 조사단 인력 배치와 일정 관리, 조사 결과 취합을 총괄한다. 도는 피해 규모와 조사 진척 상황을 보며 필요할 경우 추가 전문 설계사 참여를 요청해 조사 인력을 늘리는 방안도 마련해 두었다.
도는 조사가 끝나면 결과를 토대로 복구 대상과 복구 방향, 소요 사업비를 검토할 예정이다. 이후 중앙합동조사가 진행될 경우 이번 현장 조사 결과를 근거로 대응하고 하천 재해복구계획 수립 등 후속 절차도 차질 없이 진행한다는 방침이다.
이재철 환경산림국장은 "이번 조사에 대해 거제와 통영 지역 하천시설 곳곳에서 피해가 발생한 상황인 만큼 신속하고 정확한 피해 파악이 중요하다"면서 "피해 규모와 원인을 세밀하게 분석해 체계적인 복구계획을 마련하고 도민들이 조속히 일상으로 돌아갈 수 있도록 복구에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com