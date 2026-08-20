경기교통공사 '똑타' 앱 누적 다운로드 200만 돌파

AI 핵심 요약beta
- 경기교통공사는 20일 똑타 200만건 돌파 기념 이벤트 당첨자를 선정했다.
- 지난 2023년 시작한 똑타는 서비스 확대와 홍보로 다운로드 200만건을 달성했다.
- 공사는 250만건·300만건 달성 때도 참여 이벤트를 이어가기로 했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기교통공사는 통합교통플랫폼 '똑타' 애플리케이션의 누적 다운로드 200만 건 돌파를 기념해 진행한 이용자 참여 이벤트의 당첨자를 선정했다고 20일 밝혔다.
공사에 따르면 지난 2023년 서비스를 시작한 똑타는 서비스 지역과 연계 교통수단을 지속적으로 확대해 왔으며 신임 사장 취임 이후 온·오프라인을 아우르는 적극적인 홍보 활동을 이어온 결과 누적 앱 다운로드 200만 건을 달성했다.
이번 이벤트는 당첨자는 누적 다운로드 200만 건을 달성한 당일 똑타에 신규 가입한 이용자를 대상으로 선정했으며 별도의 신청 절차 없이 회원가입과 동시에 자동 응모되는 방식으로 진행됐다.
경기교통공사는 앞으로도 누적 다운로드 250만 건, 300만 건 등 단계별 목표 달성 시점에 맞춰 이용자 참여 이벤트를 지속적으로 추진한다는 계획이다.
박재만 경기교통공사 사장은 "더 많은 도민이 똑타를 이용하고 경험할 수 있도록 다양한 홍보와 이용 활성화 활동을 지속적으로 추진하겠다"며 "앞으로도 이용자 중심의 서비스 개선과 다양한 참여 기회를 통해 똑타를 더욱 편리한 통합교통플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
한편 똑타 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 내려받을 수 있다.
현재 똑타를 통해 20개 시·군에서 322대 규모의 '똑버스'가 운영 중이며 이를 이용한 호출 서비스를 제공하고 있다.
이와 함께 27개 시·군에서 공유킥보드, 24개 시·군에서 공유자전거 서비스를 지원하고 있으며 경기도 전역 택시 호출 서비스도 이용 가능하다.
asj7376@newspim.com