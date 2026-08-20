시메오네 아틀레티코 감독 "이강인 골, 멋지고 필요했다"

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 20일 ATM 데뷔전서 결승골을 넣었다.
- 아틀레티코는 말라가를 2-0으로 꺾고 개막전 승리했다.
- 시메오네는 이강인의 적응력과 헌신을 극찬했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인 라리가 명문 아틀레티코 마드리드(ATM)의 상징인 '7번'을 달고 뛴 이강인(25)이 환상적인 데뷔전 결승골을 터뜨리며 디에고 시메오네 감독의 찬사를 끌어냈다.
아틀레티코는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-2027시즌 라리가 1라운드 개막 홈 경기에서 이강인의 선제 결승골과 알렉스 바에나의 쐐기골에 힘입어 2-0으로 승리했다.
2026 북중미 월드컵 여파로 주전급 선수들의 체력을 안배한 시메오네 감독은 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 카를로스 마틴 대신 이강인을 전격 투입했다. 아틀레티코 붉은 유니폼을 입고 치른 이강인의 공식 데뷔전이었다.
이강은 후반 25분 오른쪽 측면에서 공을 잡은 이강인은 수비수 3명을 무력화하며 중앙으로 파고든 뒤 전매특허인 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 홈 팬들을 열광시킨 환상적인 아틀레티코 데뷔골이자 이날 경기 승패를 가른 결승골이었다. 아틀레티코는 후반 40분 이강인과 함께 교체 투입된 바에나가 자신이 얻어낸 프리킥 찬스에서 오른발 슈팅으로 쐐기골을 박으며 승리를 확정했다.
경기 후 시메오네 감독은 극찬을 아끼지 않았다. 현지 매체 마르카와 미국 ESPN 등에 따르면 시메오네 감독은 "이강인은 경기 상황에 맞춰 유연하게 적응하며 팀에 완전히 헌신하는 선수"라며 "대표팀과 이전 소속팀에서도 그런 모습을 항상 봐왔다"고 평가했다. 이어 "바에나와 이강인 중 하나를 고르는 건 불공평할 것 같다. 둘 다 정말 멋진 골이었다. 우리에게 필요했던 골들이었다"고 덧붙였다.
데뷔전부터 시메오네 감독의 깊은 신뢰를 확인하며 공격의 핵심으로 떠오른 이강인은 오는 24일 비야레알과의 라리가 2라운드 홈 경기에서 첫 선발 출전에 도전한다.
psoq1337@newspim.com