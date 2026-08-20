의정부도시공사, 실전형 '을지연습 합동 실제훈련' 참여

AI 핵심 요약beta
- 의정부도시공사가 19일 을지연습 합동 실제훈련에 참여했다.
- 드론 테러 화재를 가정해 대피·구조·진압 훈련을 했다.
- 유관기관 공조와 복합재난 대응체계를 점검했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부도시공사는 지난 19일 의정부종합운동장에서 열린 '2026년 을지연습 합동 실제훈련'에 참여해 다중이용시설 드론 테러 상황을 가정한 실전형 재난대응훈련을 실시했다고 20일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 훈련에는 의정부시를 비롯해 의정부경찰서, 의정부소방서, 제8사단, 의정부시보건소, 의정부여성민방위대 등 유관기관이 대거 참여했다.
이번 훈련은 드론 공격으로 화재가 발생한 상황을 가정해 이용객 대피, 긴급구조, 화재 진압, 테러범 검거, 화학물질 제거, 시설 복구 등 재난 발생부터 사후 수습까지 전 과정을 실제 상황에 맞춰 진행됐다.
의정부도시공사는 종합운동장 시설 운영기관으로서 화재 초기 대응, 이용객 대피 유도, 현장 통제, 유관기관 공조 등의 역할을 수행했다고 밝혔다.
특히 드론 테러로 인한 화재와 화학물질 사고가 동시에 발생하는 복합재난 시나리오에 대응하며 현장 대응체계를 점검하고 유관기관 간 협력체계를 한층 강화했다고 설명했다.
전현영 의정부도시공사 사장은 "이번 훈련은 실제 상황을 가정한 실전형 훈련으로 재난 대응 역량을 점검하고 기관 간 협력체계를 강화하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 시민의 생명과 안전을 최우선으로 두고 실효성 있는 재난대응훈련을 지속 실시해 안전한 공공시설 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com