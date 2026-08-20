임실군, 민선 9기 71개 공약사업 실행력 '강화'

AI 핵심 요약beta
- 임실군은 20일 민선 9기 71개 공약 이행계획 보고회를 열었다.
- 군은 사업별 예산·일정·협업체계를 점검하며 실행력을 높였다.
- 내달 최종 확정 뒤 분기별 점검과 성과 공개를 하기로 했다.
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9월 종합 이행계획 확정...분기·반기별 점검 통한 군민 체감성과 제고
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군이 민선 9기 71개 공약사업의 실행력을 높이고 군민이 체감할 수 있는 성과 창출을 위한 세부 이행계획 마련에 속도를 내고 있다고 20일 밝혔다.
군은 이날 한득수 군수 주재로 부군수와 국장, 소관 부서장 등이 참석한 가운데 '민선 9기 공약사업 이행계획 보고회'를 열고 71개 공약사업의 추진 방향과 실행계획을 집중 점검했다.
이번 보고회는 4대 군정방침인 ▲풍요로운 농업경제 ▲감동짓는 문화관광 ▲살맛나는 교육복지 ▲군민우선 열린행정을 실현하기 위한 공약사업의 실현 가능성을 높이고 군민과의 약속을 정책 성과로 연결하기 위해 마련됐다.
군은 군민 생활과 밀접한 사업부터 임실의 미래 성장동력을 확보하기 위한 중장기 사업까지 공약별 추진계획을 구체화했다. 사업별 연도별 예산 투입계획과 일정, 세부 실행과제, 부서 간 협업체계를 살펴보고 재원 확보와 법적 절차, 행정상 장애요인 등 예상되는 문제점도 사전에 점검했다.
특히 단순히 공약사업을 나열하는 데 그치지 않고 실제 추진이 가능한 수준으로 계획을 구체화해 군민이 사업 성과를 체감할 수 있도록 실행력 강화에 행정력을 집중했다.
군은 이번 보고회에서 제시된 보완사항을 반영해 내달 민선 9기 공약사업 종합 이행계획을 최종 확정할 예정이다.
확정된 공약은 사업별 추진상황을 분기별·반기별로 지속 점검하고 주민 중심의 공약 이행평가단을 통해 이행과정을 객관적으로 관리한다. 추진 상황과 주요 성과도 군민에게 투명하게 공개해 공약 이행에 대한 책임성과 신뢰도를 높일 방침이다.
또 '계획수립→추진→점검→보완→성과공개'로 이어지는 체계적인 관리체계를 구축해 민선 9기 핵심공약이 임기 내 차질 없이 추진될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.
한득수 군수는 "민선 9기 군정 비전인 '사람이 머물고 행복이 자라는 임실'은 군민의 삶을 실질적으로 변화시키겠다는 약속"이라며 "공약은 군민과의 신뢰를 바탕으로 한 가장 중요한 약속인 만큼 계획에 머무르지 않고 하나하나 성과로 만들어내는 것이 중요하다"고 강조했다.
gojongwin@newspim.com