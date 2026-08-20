유명현 산청군수, 경호강 래프팅 안전 점검…여름 관광 자원 활성화

AI 핵심 요약beta
- 유명현 산청군수가 19일 경호강 래프팅 현장을 점검했다.
- 군은 안전 대책과 편의시설 보완 등 지원책을 논의했다.
- 경호강 래프팅을 여름 대표 관광지로 키우기로 했다.
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여름 관광지 육성 계획 수립
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경호강 물길을 따라 여름 손님이 몰리는 경남 산청에서 군이 직접 래프팅 현장 점검에 나서며 지역 대표 관광자원 육성에 속도를 내고 있다.
지리산을 배경으로 한 경호강 래프팅을 체계적으로 관리·지원해 여름철 핵심 관광 콘텐츠로 키우겠다는 구상이다.
산청군은 유명현 군수가 전날 산청읍 일원 경호강 래프팅 현장을 방문해 시설과 운영 상태를 점검하고 업계 관계자들과 간담회를 진행했다고 20일 밝혔다.
유 군수는 산청고등학교 인근 옥산리 일원에 조성된 래프팅타운을 비롯해 주요 래프팅 코스를 둘러보며 장비와 편의시설 관리, 코스 운영 실태 등을 살폈다. 이어 각 래프팅 업체 관계자들과 만나 현장에서 겪는 애로사항과 제도 개선 필요 사항을 들었다.
군과 업계는 간담회에서 이용객 증가에 대비한 안전 대책, 성수기 인력 운영, 편의시설 보완 등 현실적인 지원 방향을 논의했다. 변화하는 관광 수요에 맞춰 경호강 래프팅을 차별화하기 위한 콘텐츠 발굴과 서비스 품질 관리, 지역 상권과의 연계 방안 등에 의견을 나눴다.
군은 이번 현장 행정을 계기로 래프팅 업계와 상시 협력 체계를 마련해 시설 개선과 관광 인프라 확충을 추진한다는 방침이다. 군은 경호강 일대 래프팅 환경을 정비해 여름철 대표 관광지로 자리잡도록 한다는 계획을 세우고 있다.
유 군수는 "이용객들이 편리하고 안전하게 래프팅을 즐길 수 있도록 시설 관리와 안전 수칙 준수에 힘써 달라"면서 "현장의 의견을 군정에 적극 반영해 경호강 래프팅의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
경호강 래프팅은 지리산국립공원을 배경으로 풍부한 수량과 넓은 강폭, 급류 구간의 빠른 유속이 어우러져 속도감과 물살 체험을 동시에 즐길 수 있는 산청의 대표 여름 레저 관광 콘텐츠로 꼽힌다.
래프팅 코스를 따라 내려가며 필봉산과 황매산, 지리산 국립공원의 산세를 조망할 수 있고 산청 읍내와 내리마을, 자신마을 등 농촌 마을 풍경도 함께 감상할 수 있다.
m25322532@newspim.com