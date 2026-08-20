포천시, 접적지역 주민·관서이동 훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 19일 을지연습 연계 실제훈련을 했다.
- 주민·관서 이동로와 합동통제소 실효성을 점검했다.
- 개선안은 관계기관과 공유해 계획에 반영한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 지난 19일 2026년 을지연습의 일환으로 '접적지역 주민·관서이동 실제훈련 및 전시현안과제 토의'를 실시했다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 이번 훈련은 전시 등 비상상황 발생 시 접적지역 주민의 안전한 이동과 주요 관서의 이동체계를 점검하기 위한 것으로 계획상 이동로와 실제 도로 여건의 차이를 확인해 전시 이동체계의 실효성을 높이는 데 목적을 뒀다고 밝혔다.
이날 훈련에는 포천시 14개 읍·면·동 주민과 공무원을 비롯해 육군 5군단, 포천경찰서, 포천소방서, 포천교육지원청, 농협중앙회 포천시지부 등 유관기관 관계자 60여 명이 참여했다.
참가자들은 주민이동계획에 따라 사전에 편성된 이동로를 실제 차량으로 이동하며 도로 통행 여건과 위험 구간, 합동통제소 위치, 주민수용시설까지의 이동 경로와 적정성 등을 점검하고 계획상 이동로가 실제 비상상황에서 활용 가능한지 여부와 보완이 필요한 사항도 확인했다.
포천시는 훈련 종료 후 '주민이동로 개선'을 주제로 전시현안과제 토의를 진행했다.
토의에서는 실제 도로 여건을 반영한 주민이동로 재정비, 주 이동로 통행이 어려울 경우를 대비한 예비 이동로 확보, 차량 이동 방향과 교통 흐름을 고려한 합동통제소 위치 및 기능 개선, 훈련에서 도출된 개선 사항의 반영 방안 등이 논의됐다.
시는 이번 훈련과 토의에서 나온 의견을 관계기관과 읍·면·동에 공유하고 향후 주민이동계획과 관서이동계획을 정비하는 과정에 적극 활용할 방침이다.
시 관계자는 "주민이동계획은 실제 비상상황에서 시민의 안전과 행정기능 유지에 직결되는 만큼 현장에서 제대로 작동하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 실제 여건을 지속적으로 점검해 보다 현실적이고 실효성 있는 주민보호 및 비상대응체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com