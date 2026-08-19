[프로야구] KBO, 노플라스틱선데이와 친환경 업사이클링 굿즈 출시

AI 핵심 요약beta
- KBO가 19일 노플라스틱선데이와 협업 굿즈를 출시했다.
- 야구장·전광판 키링과 유선 이어폰 세트를 선보였다.
- 재활용 플라스틱 굿즈로 지속 가능한 문화 확산을 잇는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국야구위원회(KBO)가 친환경 업사이클링 브랜드 노플라스틱선데이와 협업 굿즈를 선보인다.
KBO는 19일 노플라스틱선데이와 함께 '2026 KBO X 노플라스틱선데이 굿즈'를 출시한다고 밝혔다.
노플라스틱선데이는 재활용 플라스틱을 활용해 지속 가능한 제품을 제작하는 브랜드다. KBO와는 2024년 'KBO 태그미 럭키 야구 키링'을 시작으로 협업을 이어왔다. 2025년에는 '태그미 럭키 야구 키링 시즌2'와 '야구 헬멧 키링' 등을 출시했다.
이번에 선보이는 제품은 야구장 키링, LED 전광판 키링 3종, 유선 이어폰 세트다. KBO는 올해 6월 사전 출시한 '태그미 럭키 야구 키링 시즌3'와 '짝짝이 클리커 키링'에 이어 KBO IP와 야구 콘셉트를 활용한 제품군을 확대했다.
야구장 키링은 그라운드와 야구장 구조물을 떠올리게 하는 디자인을 적용했다. LED 전광판 키링은 야구장 전광판을 모티브로 제작해 KBO리그 현장감을 담았다.
LED 전광판 키링에는 후면 버튼으로 라이트를 켜고 끌 수 있는 기능도 넣었다. 스코어보드 버전에는 새롭게 리뉴얼된 대한민국 야구 국가대표팀 로고가 처음 반영됐다.
유선 이어폰 세트는 야구공 실밥 모양을 디자인 요소로 활용한 라이프스타일 제품이다. 이어폰 장식 참에는 야구 팬들의 마음을 담은 문구가 적용됐고, 전용 케이스 키링도 함께 제공된다.
제품은 이날부터 노플라스틱선데이 자사몰에서 판매된다. 추후 29CM, 카카오선물하기 등에서도 구매할 수 있다.
KBO는 노플라스틱선데이와 재활용 플라스틱을 활용한 협업 굿즈를 계속 선보이며 팬들이 일상 속에서 자원 순환의 가치를 경험할 수 있도록 지속 가능한 응원 문화 확산을 이어갈 계획이다.
football1229@newspim.com