[프로야구] 더위 누그러지자...KBO, 25일부터 다시 오후 6시 30분 시작

AI 핵심 요약beta
- KBO가 18일 폭염 완화에 따라 경기 운영 기준을 재조정했다.
- 25일부터 KBO리그 평일은 오후 6시30분, 주말은 오후 6시에 시작했다.
- 쿨링브레이크는 특보 발효 시에만 적용하고 퓨처스리그도 원상 복구했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 폭염으로 늦춰졌던 프로야구 KBO리그 경기 시작 시간이 오는 25일부터 기존 시간대로 돌아간다.
한국야구위원회(KBO)는 18일 "최근 폭염 수준이 당초 전망보다 완화됨에 따라 각 구장 온열질환자 발생 현황과 구단 및 현장 의견 등을 종합적으로 고려해 폭염 관련 경기 운영 기준을 재조정한다"라고 밝혔다.
이에 따라 오는 25일부터 31일까지 KBO리그 평일 경기는 오후 6시 30분, 토·일요일 경기는 오후 6시에 시작한다.
9월부터는 KBO 규정 제21조에 따라 주말 경기 시간이 한 시간 앞당겨진다. 9월 1일부터 6일까지 평일 경기는 오후 6시 30분, 토·일요일 경기는 오후 5시에 열린다. 다만 기상 상황 등을 고려해 경기 개시 시간을 조정할 필요가 있다고 판단될 경우 최대 오후 7시 30분까지 늦출 수 있다.
폭염 대응을 위해 도입했던 쿨링 브레이크 운영 기준도 변경된다. 18일부터 3·7·9회 종료 후 이닝 교대 때 적용하는 4분간의 쿨링 브레이크는 경기 당일 오후 1시 기준 폭염주의보 이상의 특보가 발효된 경우에만 시행한다.
5회 종료 후 진행되는 클리닝 타임은 기본 4분으로 운영하며, 현장 상황에 따라 최대 6분까지 연장할 수 있다. 폭염에 따른 경기 취소와 지연 개시 등 나머지 운영 기준은 기존과 동일하게 유지된다.
퓨처스리그 역시 경기 시간을 원상 복구한다. 오는 29일부터 31일까지 오후 7시로 조정했던 야간 경기 시작 시간을 기존 편성 시간으로 되돌린다.
앞서 KBO는 기록적인 폭염이 이어지자 지난 6일 긴급 실행위원회를 열고 관중과 선수단, 경기 관계자의 안전을 위해 11일부터 일부 경기 시작 시간을 오후 7시로 늦추는 등 폭염 대응책을 시행했다.
KBO는 최근 더위가 한풀 꺾였지만 온열질환 위험은 여전히 남아 있다고 판단했다. 이에 각 구단에 경기장을 찾는 관중과 선수단의 건강 및 안전을 위한 관리를 지속적으로 철저히 해달라고 요청했다.
wcn05002@newspim.com